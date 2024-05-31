BTM 2. Lig’de haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 25-26 Mayıs 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Ekrem Aktaş (Çalıkuşu Grup Yedikonuk SK) , Fırat Güngör (Akıncılar GSK), Görkem Pervane (Akdeniz KSD), Murat Delibaş (1461 İskele Trabzonspor) , Ömer Faruk Kaya (Doğukent SK), Özgür Türüt (Eurocoast Sadrazam Kayalar SK), Serkan Uğurluşanlıtürk (Yenikent Perçinci SK), Süleyman Efe Kahraman (Akıncılar GSK)

2 Maç:Hüsnü Meşensoy (T. Ersalıcı Tepebaşı), Mahmut Kurtarankartal (Göksu Spor Derneği), Murat Ali Kantaş (Kırıkkale)

3 Maç: Saadettin Özinançlı (Serdarlı GB)



TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

2 Maç :Hüseyin Cantürk (Tatlısu HOBSK), Mehmet Karşılı (Kırıkkale TSK)

1 Maç : İbrahim Milli (Büyükkonuk SKD)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Burak Akyıl (Eurocoast Sadrazam Kayalar SK)

Mustafa Baydoğan (Pergama SD)

Onur Gündoğan (Ergazi GSK)

Umut Göktaş (Tatlısu HOBSK)

Ümit Özdemir (Kırıkkale TSK)

Yusuf Gazi Bitik (Gayretköy GSK)

