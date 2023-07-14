BTM 2. Ligde haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Niyazi Güvenir başkanlığında toplanan KTFF BTM Kurulu BTM 2. Lig’in 5. haftasında oynanan maçlarda kart gören futbolcu ve yöneticilerle ilgili aşağıdaki kararları aldı.

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Cafer Cinel (Haspolat SGSK) 1 Maç

Sedat Batular (Alaniçi YSK) 1 Maç

Joe Engin Özdemli (Gaziveren SK) 1 Maç

Ökkeş Alperen Acu (Korkuteli GD) 1 Maç

Yunus Yılmaz (Korkuteli GD) 3 Maç

Murat Özkılıç (Sipahi TSK) 1 Maç

Gökhan Yavuz (Sipahi TSK) 1 Maç

Mehmet Alten (Yedikonuk SK) 1 Maç

Cafer İyici (Serdarlı GB) 1 Maç

YÖNETİCİ, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ CEZALARI

Yakup Karşılı (Kırıkkale TSK) 1 Maç

Sezer Yücel (Serdarlı GB) 2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

Mustafa Kermeoğlu (Doğruyol Pınarbaşı ÇSK)

Hasan Kanlı (Gaziköy SK)

Hasan Çağakan Çaka ( Gaziköy SK)

Ali Kopça (Çamlıbel SKD)

Murat Erişik (Çamlıbel SKD)

Bayram Arıkhan (Sadrazam Kayalar SK)

Besim Denizalp (Aslanköy GSD)

Emre İmam (Aslanköy GSD)

Murat Besli (AtollKozanköy SK)

Mustafa Kabişteke (Çamlıbel SKD)

Tolga Kara (Güvercinlik İYSK)

Ümit Özdemir (Güvercinlik İYSK)

KTFF BTM Kurulunun 12.07.2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda müsabakaların disiplin raporları incelenmiş olup, aşağıdaki kararları üretmiştir:

1) 19103 maç numarasıyla 8.07.2023 tarihinde Geçitkale Stadında Korkuteli GD – SB Tic. Güvercinlik İYSK arasında oynanan İktisatbank BTM 2.Lig 9.Grup 5.hafta müsabakasında Korkuteli GD taraftarlarının hakemlere ve Federasyona yönelik küfürlerin Federasyonun saygınlığının zedelenmesine ve futbolun marka değerinin düşürülmesine neden olduğu gerekçesiyle Korkuteli kulübüne DT 35, DT 41, ve DT 53 maddelerine aykırı hareket ettikleri müsabaka raporunda tespit edilmiş ve DT 35 ve DT 41 uyarınca 2.500 (İki Bin Beş Yüz TL), ve DT 53. madde uyarınca 500 TL (Beş Yüz TL) para cezası ile toplamda 3.000 (Üç Bin TL) para cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

