BTM 2. Lig’de kritik hafta

İktisatbank BTM 2. Lig’de 5. Hafta, yarın 7 grupta oynanacak birer maçla başlayacak, bu haftaki maçlar sonunda gruplardan bir üst tura çıkacak takımların çoğunluğunun belli olması bekleniyor

İktisatbank BTM 2. Lig’de 5. Hafta heyecanı yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Yarın 7 grupta oynanacak birer maçla başlayacak olan puan kavgası Cumartesi ve Pazar günü oynanacak maçlarla tamamlanacak.

İlk 4 hafta sonunda 6 grupta 7 takım bir üst turda mücadele etme hakkını kazanırken, bu haftaki maçlar bu sayının ikiye katlanması bekleniyor.

Ancak bazı gruplarda puan kavgasının son maçlara kadar süreceği düşünülüyor.



İKTİSATBANK BTM 2.LİG (5.HAFTA)

1.GRUP

7 Temmuz 2023, Cuma

18.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Yedidalga Aksu SK – Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD (İsmail Ercan)

9 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Doğancı SK – Gaziveren SK (İsmail Ercan)

2.GRUP

7 Temmuz 2023, Cuma

18.00 Zümrütköy Stadı’nda Zümrütköy SK – Akçay SK (Serdar Gürpınar)

8 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Güzelyurt Sentetik Sahası’nda Serhatköy SK – Gayretköy GSK (Mustafa Torun)

3.GRUP

8 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Sadrazam Kayalar SK – Çamlıbel SKD (Yusuf Atlar)

9 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası’nda Kalkanlı SK – Tepebaşı SK (Emir Turalı)

4.GRUP

7 Temmuz 2023, Cuma

18.00 Göçmenköy Stadı’nda Dağyolu Göçeri SK – AtollKozanköy SK (Zekai Töre)

5.GRUP

8 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Ağırdağ Boğaz TSK – Haspolat SGSK (Yusuf Atlar)

9 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Doğruyol Pınarbaşı ÇSK – Doğukent SK (Arif Malek)

6.GRUP

7 Temmuz 2023, Cuma

18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Taşkent TSK – Aslanköy GSD (Şahin Coşkun)

18.00 Görneç Üç Şehitler Stadı’nda Yeniceköy ZSK – Alayköy SKKD (Ferhat Tuna)

7.GRUP

8 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Balıkesir Stadı’nda Kırıkkale TSK – Gaziköy SK (Olgun Canik)

9 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Gaziköy Şenol Stadı’nda Dilekkaya ASK – Pergama SD (Mehmet V.Çelik)

8.GRUP

7 Temmuz 2023, Cuma

18.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı’nda Tatlısu Seracılar GSK – Serdarlı GB (Serkan Özdenkçi)

8 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Esentepe Erdal Barut Stadı’nda Bahçeli SK – Alaniçi YSK (Abdullah Genç)

9.GRUP

8 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Yenişehir SK – Çayönü SK (Mehmet V.Çelik)

18.00 Geçitkale Stadı’nda Korkuteli GD – SB Tic. Güvercinlik İYSK (Berk Bağrıkara)

10.GRUP

7 Temmuz 2023, Cuma

18.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Tuzlaspor – Mutluyaka HSK (Burak Mandıralı)

9 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Royal Sun Ötüken TKOSK – Boğaziçi SK (Şakir Azizoğlu)

11.GRUP

7 Temmuz 2023, Cuma

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Sun RepublicYarköy PGSK – Bafra SK (YusufcanDönder)

8 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Civisil SK – Ergazi GSK (Serkan Özdenkçi)

12.GRUP

8 Temmuz 2023, Cumartesi

18.00 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Halil FalyalıKumyalı SK – Dipkarpaz TSK (Ömer Köse)

9 Temmuz 2023, Pazar

18.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı’nda Sipahi TSK – Yedikonuk SK (Cenk A.Özfuttu)



