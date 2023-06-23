BTM 2. Ligde haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 16-17-18 Haziran 2023 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. İktisatbank BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Tanju Kaya (Mutluyaka HSK), Ümit Özdemir (SB Tic. Güvercinlik İYSK), Ahmet Çelik (Tepebaşı)

2 Maç: Ünal Kırmızıyüz (Sipahi)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Salih Talhaoğlu (AtollKozanköy SK), Ekrem Zabitler (Çayönü SK),Eray Genç (Tuzlaspor), Uğur Aktaş (Halil FalyalıKumyalı SK), Özgün Aydıntan (Halil FalyalıKumyalı SK), Ekrem Aktaş (Yedikonuk SK)

BTM KURULU KARARLARI

1) 19032 maç numarasıyla 16.06.2023 tarihinde Lapta Şht. Şevket Kadir Stadıd’nda Tepebaşı SK – Kalkanlı Sk arasında oynanan müsabakanın ikinci devresinde Tepebaşı kulübü taraftarlarının yabancı maddeleri yardımcı hakeme atmaları nedeniyle, DT M. 52/3 uyarınca Tepebaşı SK’ya 2.500 TL para cezası verilmesine,

2) 18893 maç numarasıyla 17.06.2023 tarihinde KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Bafra SK – Sun RepublicYarköy PGSK arasında oynanan müsabakada Bafra SK taraftarlarının hakeme yönelik küfürleri, polisler ile girdiği kavga ve sahaya girme girişimlerinden dolayı Bafra SK’ya DT M.52 gereği sorumluluğunu göz önünde bulundurarak, DT M. 52 uyarınca 2.500 TL para cezası verilmesine,

3) 19001 maç numarasıyla 18.06.2023 tarihinde Akova Eray Vudalı Stadı’nda Alaniçi YSK – Bahçeli SK arasında oynanan müsabaka sonrasında hakemin sahadan ayrıldığı esnada Alaniçi YSK futbolcusu 102903 lisans numaralı Mehmet İlişen aracıyla hakemin önünü kesmeye teşebbüs etmesi ve hakeme yönelik küfür etmesi nedeniyle DT m. 41/1 (a) uyarınca 4 müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

