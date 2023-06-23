Alaniçi, Serdarlı’ya ‘dur’ dedi

İlk iki haftada aldığı farklı galibiyetlere dikkatleri üzerine çeken Serdarlı ile ilk 2 haftayı bir beraberlikle tamamlayan Alaniçi arasında oynanan çekişmeli mücadele Alaniçi’nin 2 – 0 üstünlüğünde tamamlandı

İbrahim DALOĞLU

İktisatbank BTM 2. Lig 3. Haftası dün oynanan maçlarla başladı. BTM 2. Lig 8. Grup’ta Alaniçi ile Serdarlı arasında oynanan önemli karşılaşmada ev sahibi Alaniçi ilk galibiyetini alarak Serdarlı’ya dur dedi.

İlk iki haftada aldığı farklı galibiyetlere dikkatleri üzerine çeken Serdarlı ile ilk 2 haftayı bir beraberlikle tamamlayan Alaniçi arasında oynanan çekişmeli mücadele Alaniçi’nin 2 – 0 üstünlüğünde tamamlandı.

Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Serkan Özdenkci’nin yaptığı karşılaşmada Serdarlı maç boyunca üstün oynamasına karşın istediği pozisyonları üretemeyince Alaniçi kontra ataklarla bulduğu iki golle galibiyete uzandı.

Karşılaşmanın ilk devresi 0 – 0 tamamlanırken, ikinci devrede Alaniçi’nin genç futbolcusu Sedat Akar’ın attığı 2 golle 3 puana uzandı. Bu sonuçla Alaniçi puanını 4 yaparken Serdarlı 6 puanda kaldı.

