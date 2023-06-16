Ahmet Ogan, Gençler Birliği’yle yolları ayırdı

Aksa 1. Lig play-off maçları sonucunda süper Lige yükselmeyi başaran İskele ekibi Pera L. Gençler Birliği'nde teknik direktör Ahmet Ogan, kulüple yollarını ayırdığını sosyal medya hesabından duyurdu

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Pera L. Gençler Birliği'nde teknik direktör Ahmet Ogan ile yollar ayrıldı.

Ogan, yeni sezonda kırmızı siyahlı takımda görev almayacağını duyurarak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İskele ekibine veda etti.

Geçen sezon Ogan döneminde başarılı bir sezon geçiren Gençler Birliği, Play Off maçları sonunda Süper Lig'e çıkan son takım olmuştu.

Ogan'ın paylaşımı şöyle:

“VEDA

2022-2023 Futbol sezonunda görev yaptığım Pera Larnaka Gençler Birliği'nden sözleşme sürem dolmuştur. Yeni başlayacak 2023-2024 futbol sezonunda Pera Larnaka Gençler Birliği'nde yeni dönemde görev almayacağım.

2022-2023 futbol sezonunda Aksa 1. ligde mücadele eden İskele’nin kırmızı siyahlı ekibi Pera Larnaka Gençler Birliği olarak play-off finalini kazanarak 2022-2023 sezonu "Play-Off şampiyon" olarak 4 yıl aradan sonra süper lige yükselmenin haklı gururunu hep birlikte yaşadık. Sezon başı göreve gelirken Pera Larnaka Gençler Birliği’nin 90. yılında süper ligde oynayacak sözü vermiştik ve sözümüzü tutuğumuz için, sezon başında koymuş olduğumu süper lig hedefine ulaştığımızdan dolayı başta futbolcu kardeşlerimiz, teknik ekibim, başkan ve yönetimimiz, çok mutlu ve huzurlu olduk. İnancımızı yitirimedik, asla vazgeçmedik, pes etmedik geri dönmeyi başararak “İNANCIN ZAFERİ'Nİ” gerçekleştirdik. "Paly-Off Şampiyonluğu" başkanımız Metin Menteş, futbolun içerisinden gelen değerli yönetimdeki arkadaşlarımız, değerli futbolcu kardeşlerimiz ve değerli teknik ekip arkadaşlarımla (Reşat Oğuz-Mustafa özkaraman) 12. adamımız taraftarlarımıza birlikte "KULÜP" tarihine geçerek çok büyük onur yaşarken, gururlandık.

2014-2015 / 2015-2016 sezonlarında 1.5 yıl görev yaptığım Larnaka Gençler Birliği'nde "Yarım Bıraktırılan" "Hikayemizi" 2022-2023 sezonunda "Play Off Şampiyonu" olarak yazarak kulüp tarihinde yerimizi almayı başardık.

"Play-Off Şampiyonluğun” kazanılmasında gerçek mimarlar “Cesur Yüreklerimiz” futbolcu kardeşlerimize, efsana başkan Metin Menteş'e, değerli yönetici kardeşlerime, taraftarlarımıza ve camiamıza sonsuz teşekkür ederim. Pera Larnaka Gençler Birliği'ne 2023-2024 futbol sezonunda "Süpe Ligde" başarılar dilerim...

Futbol Sevgi Hep İçinizde Olsun...

Hoşçakalınız, Saygılar...

