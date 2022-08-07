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BTM 2. Lig'de şampiyonlar belirlendi

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BTM 2. Lig'de şampiyonlar belirlendi
BTM İkinci Lig final maçlarında şampiyonlar penaltı vuruşları sonunda belirlendi.
Kaplıca Karadeniz 61 – Boğaziçi 1 1 (6-5)
Ağırdağ – Pile 1 1 (6-7)
Aslanköy – Mevlevi 3 3 (7 -8) Pile,
Mevlevi ve Kaplıca Karadeniz 61 şampiyonluk sevinci yaşayan ekipler oldu.
 
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