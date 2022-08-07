Kaplıca Karadeniz 61’in inadı tuttu

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Zekai Töre’nin yaptığı, Kaplıca Karadeniz 61 – SFC Boğaziçi karşılaşmasının galibi penaltı atışları sonucunda Kaplıca Karadeniz 61 oldu

İbrahim DALOĞLU

İktisatbank BTM 2. Lig’den 1. Lig’e yükselme için yapılan final maçlarından biri olan Kaplıca Karadeniz 61 – SFC Boğaziçi karşılaşmasının galibi penaltı atışları sonucunda Kaplıca oldu veBTM 1. Lige terfi eden takım Kaplıca Karadeniz 61 oldu.

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Zekai Töre’nin yaptığı karşılaşmanın ilk yarısında takımlar gol atma başarısı gösteremeyince ilk devre 0-0 tamamlandı.

İkinci devreye iyi başlayan SFC Boğaziçi oldu.

Dk. 47 Boğaziçi sağ kanattan Abdurrahman’la gelişen atağında Kaplıca ceza sahasına girerken yerden kestiği topa dokunmak isteyen Ertan defansın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem tereddütsüz penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Ertan golü attı.

Dk.78 Kaplıca atağında Ekrem Aktaş çalımlarla Boğaziçi ceza sahasına girdi. Defansın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem penaltıyı verdi. Penaltıyı kullanan Ekrem golünü attı. 1-1 Maçın normal süresi 1-1 tamamlandı. Takımlar uzatmalarda da gol atma başarısı gösteremeyince maçın galibi penaltılarla belirlendi.

Penaltı atışlarında SFC Boğaziçi’nden Abdurrahman’ın penaltı atışını Kaplıca kalecisi kurtarırken Kaplıca takımı penaltı atışlarının hepsini göle çevirdi ve maç 6-4 Kaplıca Karadeniz 61 üstünlüğüyle tamamlandı.

Bu sonuçla Kaplıca Karadeniz 61 takımı BTM 1. Lig’e yükselen taraf oldu.

