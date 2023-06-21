BTM 2. Lig 3. Hafta programı beli oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen İktisatbank Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 3.haftanın programı belli oldu.
Program şöyle;
1.GRUP
23 Haziran 2023, Cuma
18.00 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Yedidalga Aksu SK – Doğancı SK
24 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Doğancı Emek Stadı’nda Süleymanlar Autos Yeşilyurt SD – Gaziveren
2.GRUP
23 Haziran 2023, Cuma
18.00 Gayretköy Sahası’nda Gayretköy GSK – Akçay SK
24 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Güzelyurt Sentetik Sahası’nda Serhatköy SK – Zümrütköy SK
3.GRUP
23 Haziran 2023, Cuma
18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Çamlıbel SKD – Tepebaşı SK
24 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı’nda Sadrazam Kayalar SK – Kalkanlı SK
4.GRUP
23 Haziran 2023, Cuma
18.00 Güzelyurt BÜY Alpay Volkan Sahası’nda Şirinevler YSK – Dağyolu Göçeri SK
5.GRUP
24 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Göçmenköy Stadı’nda Haspolat SGSK – Doğukent SK
18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Ağırdağ Boğaz – Doğruyol Pınarbaşı
6.GRUP
23 Haziran 2023, Cuma
18.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Aslanköy GSD – Alayköy SKKD
18.00 Dikmen Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Taşkent TSK – Yeniceköy ZSK
7.GRUP
23 Haziran 2023, Cuma
18.00 Gaziköy Şenol Stadı’nda Kırıkkale TSK – Dilekkaya ASK
24 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Gaziköy Şenol Stadı’nda Gaziköy SK – Pergama SD
8.GRUP
23 Haziran 2023, Cuma
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Alaniçi YSK – Serdarlı GB
18.00 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Bahçeli SK – Tatlısu Seracılar GSK
9.GRUP
23 Haziran 2023, Cuma
18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı’nda Korkuteli GD – Yenişehir SK
24 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Dörtyol AdemNural Stadı’nda SB Tic. Güvercinlik İYSK – Çayönü SK
10.GRUP
24 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Geçitkale Stadı’nda Boğaziçi SK – Mutluyaka HSK
18.00 Akova Eray Vudalı Stadı’nda Royal Sun Ötüken TKOSK – Tuzlaspor
11.GRUP
23 Haziran 2023, Cuma
18.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı’nda Sun RepublicYarköy PGSK – Civisil SK
24 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Bafra SK – Ergazi GSK
12.GRUP
23 Haziran 2023, Cuma
18.00 KumyalıŞht. Süleyman Gül Stadı’nda Halil FalyalıKumyalı SK – Sipahi 24 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Dipkarpaz Stadı’nda Dipkarpaz TSK – Yedikonuk SK
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