İskele’de Şampiyon Basketbol A takım, Sadıkoğlu’yla buluştu

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü'nün Şampiyon Basketbol A takımı Caesar Larnaka Gençler Birliği ve Yönetim Kurulu üyeleri İskele Belediye Restaurantta bir araya geldi.

Geceye İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, LGBSK As Başkanı Mustafa Kabasakal, Yönetim Kurulu üyeleri, Koçlar Hasan Kasap, Dmitry Palschuk ile Basketbol A takımı oyuncuları katıldı.

BASKETBOL'DA İSKELE PARLAYAN YILDIZ

Gecede konuşma yapan LGBSK Basketbol Şube Sorumlusu Erkut Yılmabaşar, İskele'nin 2 yıl gibi bir anda Basketbolun gövdesinin yıldızını küçültmeyi başardığını, bu yıl ise en çok kategoride mücadele eden en çok sporcuya sahip olduğunu belirtti. Yılmabaşar İskele'de basketbola olan ilginin Basketbol Erkek A takımının açılış Ligi Kupasını kazanmasının büyük etkisi olduğunu belirterek oyunculara teşekkür etti. Kulübün yönetim kurulunun basketbol branşlarının her zaman arkasında ve destek olduğunu düşündüğü Yılmabaşar özellikle İskele Belediyesi'nin ve Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'nun basketbol sporu ile özel olarak ilgilenmesine teşekkür etti. Sponsorlara da teşekkür eden Yılmabaşar İskele'nin sportif ve kültürel olarak da önemli bir çekim merkezi olduğunu belirtti.

SADIKOĞLU “GURUR DUYDUK”

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübünün önemli bir yapılanma içinde olduğunu bunun camiaya güveni ve inancı yeniden artırdığını belirterek özellikle bu yıl önce Basketbolda sonraki da Futbolda gelen şampiyonluklarla bütün İskele'nin gurur duyduğunu belirtti. Başkan Sadıkoğlu Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun iyi bir takım olmayı başardığını ve 3 olimpik branşlarda Futbol, ​​Basketbol ve yüzme branşlarında aynı ve önemli başarıya imza atmayı başardığını belirti. Artık İskele'de camianın planını yaparken günlüğüne hangi gün futbol maçı var hangi gün basketbol maçı var şekilli planlama yaptığını belirten Sadıkoğlu yönetim kuruluna ve oyuncularına başarılarından dolayı teşekkür etti. Sadıkoğlu her zaman olduğu gibi bundan sonra da spora katkılarının devam edeceğini belirtti.

SADIKOĞLU'NA MADALYA VE ŞAMPİYONLUK FOTOĞRAFI

Gecede İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu'na hatıra olarak “2022-2023 yılı Basketbol Açılış Ligi Kupası” madalyası ile şampiyon Caesar Larnaka Gençler Birliği Erkek A takımının fotoğrafı verildi.