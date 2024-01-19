BTM 1’de haftanın cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 13-14 Ocak 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.



KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Muhittin Öztürk (Bostancı Bağcıl SK), Mustafa Kermeoğlu (Demirhan SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Sami Genç (Ortaköy SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Murat Şahin (Mehmetçik TÇBSK)

Halit Özcezarlı (Türkmenköy ASK)

Seyhan Keskinel (Türkmenköy ASK)

Yiğit Özcan (Bostancı Bağcıl SK)

Berke Tayançlı (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)



