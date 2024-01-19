BTM 1’de haftanın cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 13-14 Ocak 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.
KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
1 Maç: Muhittin Öztürk (Bostancı Bağcıl SK), Mustafa Kermeoğlu (Demirhan SK)
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
1 Maç: Sami Genç (Ortaköy SK)
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Murat Şahin (Mehmetçik TÇBSK)
Halit Özcezarlı (Türkmenköy ASK)
Seyhan Keskinel (Türkmenköy ASK)
Yiğit Özcan (Bostancı Bağcıl SK)
Berke Tayançlı (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)
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