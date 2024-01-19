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Y.Boğaziçi’nde Salih İnce gitti, Ufuk Fırat geldi

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AKSA Süper Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi’nde önceki akşam teknik direktör Salih İnce ile yolların ayrılması sonrasında teknik direktörlük görevine Ufuk Fırat getirildi

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Y.Boğaziçi’nde Salih İnce gitti, Ufuk Fırat geldi
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AKSA Süper Lig ekiplerinden Yeniboğaziçi'nde beklenmedik bir ayrılık yaşandı.
Teknik Direktör Salih İnce ile Kaplıca kampı öncesi yapılan görüşmenin ardından yollar ayrıldı. Ara transfer döneminde takıma yaptığı takviyelerle lige tutunmaya çalışan Yeniboğaziçi'nde konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şu şeklide:
"Teknik direktörümüz Salih İnce ile yönetimimiz bu akşam görüşerek karşılıklı olarak anlaşıp yolları ayırmıştır. Hocamıza verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, ilerki hayatında başarılar dileriz. Yeniboğaziçi Başkan ve Yönetim Kurulu"
UFUK FIRAT’LA ANLAŞILDI
Ligin ilk yarısını 7 puanla 15’inci sırada tamamlayan Yeniboğaziçi’nde Perşembe günü Teknik Direktör Salih İnce ile yapılan görüşme sonrasında yolların ayrılması kararlaştırılmıştı. Yeniboğaziçi elini çabuk tutarak takımın başına Ufuk Fırat’ı getirdi.
Sezona Kılı Ali Kahraman ile başlayan, ardından takımı kısa süreliğine Vural Köseoğlu’na emanet eden Yeniboğaziçi, ilk yarıyı Salih İnce ile tamamlamıştı. Ufuk Fırat, Yeniboğaziçi’nin bu sezonki dördüncü teknik adamı olacak.
 
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