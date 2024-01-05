Beşiktaş’ı Da Costa yıktı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Kasımpaşa'nın galibiyet gollerinin üçü de Nuno Da Costa'dan geldi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Tüpraş Stadı'nda Kasımpaşa'yı konuk etti. Siyah beyazlılar sahadan 3-1 mağlup ayrılan taraf oldu.

Kasımpaşa'nın 3 golünü de Nuno Da Costa kaydetti.

Beşiktaş'ın maçtaki tek golünü ilk yarının uzatma dakikalarında Semih Kılıçsoy kaydetti.

Son 4 maçta 3. yenilgisini alan Beşiktaş 29 puanda kaldı. Ligde 3 maç sonra galibiyet sevinci yaşayan Kasımpaşa puanını 26'ya çıkardı.

41. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Salih Uçan'ın geri pasında Onur Bulut'tan önce topu kapan Hajradinovic bekletmeden pasını Da Costa'ya aktardı. Ceza sahası dışı sol çaprazında meşin yuvarlağı kapan bu futbolcunun uzaktan sert şutunda top filelerle buluştu: 0-1.

45+2. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Muleka'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Rashica, ceza sahasına hareketlenip yerden arka direğe ortaladı. Savunmadan önce topa hareketlenen Semih Kılıçsoy'un çaprazdan kayarak vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.

80. dakikada Kasımpaşa yeniden öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Gomis'in kale sahasına gönderdiği ortaya yükselen Da Costa kaleci Mert'ten önce topa dokunarak fileleri havalandırdı: 1-2.

83. dakikada Kasımpaşa farkı 2'ye çıkardı. Hajradinovic'le verkaç yaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Winck, Emrecan Terzi'den sıyrılıp müsait pozisyondaki Da Costa'ya pasını aktardı. Bu futbolcu kale sahası önünden yerden bir vuruşla topu ağlara göndererek kendisinin ve takımının üçüncü golünü attı: 1-3.

