BTM 1. Ligde ilk devre sona eriyor

Digitürk Kıbrıs BTM 1.Lig'de bugün ve yarın oynanacak olan 9.hafta maçlarıyla ilk devre tamamlanmış olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Digiturk Kıbrıs Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 1.Lig'de bugün ve yarın oynanacak olan 9.hafta maçlarıyla ilk devre tamamlanmış olacak.

Kırmızı ve Beyaz Grup’ta iki maç bugün üç maç ise yarın oynanacak. Tüm maçların saat 14.00’de başlayacağı BTM 1. Lig birbirinden zorlu maçlara sahne olacak.

KIRMIZI GRUP

13 Ocak 2024, Cumartesi

14.00 Akova Eray Vudalı Stadı G.G.AkovaVuda-Dörtyol (Ferhat Tuna)

14.00 Mehmetçik Stadı Mehmetçik-Türkmenköy (Sabriye Atikoğlu)

14 Ocak 2024, Pazar

14.00 Tatlısu Rauf Raif Denktaş Stadı NorthernlandDipkarpaz-İncirli (Cenk A.Özfuttu)

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Kaplıca Karadeniz 61-Z.Estate Yenierenköy (YusufcanDönder)

14.00 Dörtyol AdemNural Stadı Pile-Tuzlaspor (Fatih Bardakçıoğlu)

BEYAZ GRUP

13 Ocak 2024, Cumartesi

14.00 Balıkesir Stadı Gülgün Süt Düzova-Ortaköy (Mehmet V.Çelik)

14.00 Zümrütköy Stadı Mevlevi-AtollKozanköy (Serdar Gürpınar)

14 Ocak 2024, Pazar

14.00 Denizli Bilal İyigün Stadı Denizli-Karaoğlanoğlu (İsmail Ercan)

14.00 Bostancı Bağcıl Stadı Bostancı Bağcıl-T.Ersalıcı Dikmen Gücü (Olgun Canik)

14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı Vadili-Demirhan (Şahin Coşkun)

