BTM 1. Lig’de haftanın cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 6-7 Ocak 2024 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.



KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

2 Maç: Enes İbrahim Keser (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK), Mehmet Sergey (Denizli SK)

1 Maç:Eren Aksal (Bostancı Bağcıl SK), İsmail Kaffaoğlu (ZellaEstateYenierenköy TSK), Özgün Aydıntan (Mehmetçik TÇBSK)



TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç:HalilArıkhan (AtollKozanköy SK) Tanju Karakaş (ZellaEstateYenierenköy TSK)



4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Bavver Dağ (NorthernlandDipkarpaz), Berat Kurtay (Dörtyol), Berkan Sünmez (NorthernlandDipkarpaz), Burak Kantar (İncirli), Mehmet Gül (Karaoğlanoğlu)

Ramadan Deniz (İncirli), Sabri Çiftçioğlu (Tuzlaspor), Samet Çağaltay (Denizli SK), Sergen Alpaslan (Dörtyol), Turgay Vedat Arıcan (T. Ersalıcı Dikmen Gücü)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

06.01.2024 tarihinde Göçmenköy Stadı’nda oynanan Hamitköy ŞHSK – Lapta TBSK AKSA A2 1.Lig müsabakasında rakibine yumruk attığı raporlardan tespit edilen HamitköyŞHSK’nın 115538 lisans numaralı futbolcusu Emre Ateş’e DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı DT 44 (1) (a) uyarınca 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine,

Yaşanan olayda rakibi tarafından darp fiiline maruz kalıp aynı şekilde yumruk vurmak suretiyle karşılık verdiği raporlardan tespit edilen Lapta TBSK’nın 118220 lisans numaralı futbolcusu İbrahim Gündoğdu’ya DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı DT 44 (1) (a) uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.



