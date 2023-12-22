Lider, geç açıldı

Stat: Mete Adanır Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, Yusuf Atlar, Ahmet Genç
Türk Ocağı: Oğuzhan, Ertaç Taşkıran, Mustafa Ercan, İlker, Tuğberk, Serhat, Ousman Sillah, Eyyüp, Mahmut, Hikmet Çelikel, Cephas Doku
Cihangir: Hasancan, Mikail, Selçuk, Çağrı Kıral(Dk.58 Berkem), İbrahim H. Karadal (Dk.46 Nurettin), Sercan, Hakan Karacaoğlu (Dk.58 Berhan), Ali Öztürk(Dk.46 Yankı), Meye, Babacar Diop, Muhittin Tümbül.
Goller: Dk.34 Eyyüp Öztep (Türk Ocağı) – Dk.60 Babacar Diop, Dk.67 Ndong Meye, Dk.79 (P) Muhittin Tümbül, Dk.90+6 Yankı Aktül (Cihangir)
AKSA Süper Lig’in 14’üncü haftasında ligin yenilgisiz lideri Cihangir, Türk Ocağı’na konuk oldu. Mete Adanır Stadı’nda yer alan karşılaşmada Türk Ocağı skoru üstünlüğünü yakalasa da Cihangir ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 4-1 kazanarak liderliğini sürdürdü.
Ev sahibi Türk Ocağı 34’üncü dakikada Eyyüp Öztep’in kaydettiği golle ilk yarıyı 1-0 üstün tamamlarken ikinci yarıda oyuna ağırlığını koyan Cihangir 60’da Babacar, 67’de Ndong Meye ile skoru 2-1 lehine çevirdi.
79’da kazanılan penaltı atışını Muhittin Tümbül ile filelerle buluşturan Cihangir, 90+6’ncı dakikada Yankı Aktül’ün kaydettiği golle maçı 4-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Cihangir puanını 40 yaparak liderliğini sürdürdü. Türk Ocağı ise 6 puanda kaldı.
Ligde ilk yarının son haftası olan 15’inci haftada Cihangir, Küçük Kaymaklı’yı konuk edecek. Türk Ocağı ise China Bazaar Gençlik Gücü’ne konuk olacak.
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