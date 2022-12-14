BTM 1. Lig’de 3. Hafta programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu İktisatbank BTM 1. Lig’de 3. Hafta programını açıkladı.

Kırmızı grupta üç maçın cumartesi günü, 1 maçın ise Pazar günü oynanacağı BTM 1 Lig’de beyaz Grup’ta ise üç maç cumartesi 2 maç se Pazar günü oynanacak.



İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

17 Aralık 2022, Cumartesi

14.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Kaplıca Karadeniz 61

14.00 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Türkmenköy-Mehmetçik

10.30 Akova Eray Vudalı Stadı’nda German Gold Akova Vuda-Çanakkale

18 Aralık 2022, Pazar

10.30 Dörtyol AdemNural Stadı’nda Pile-Geçitkale

İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

17 Aralık 2022, Cumartesi

10.30 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Tatlısu

10.30 Zümrütköy Stadı’nda Mevlevi-Seren Süt Dikmen Gücü

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda M.Demirhan-B.Bağcıl

18 Aralık 2022, Pazar

14.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı’nda Ozanköy-Denizli

10.30 Ortaköy İrsen Küçük Stadı’nda Ortaköy-Karaoğlanoğlu

