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Finalin adı Arjantin-Fransa

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2022 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fas'ı 2-0 yenen son şampiyon Fransa finalde Arjantin'in rakibi oldu

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Finalin adı Arjantin-Fransa
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Katar'ın ev sahipliğini üstlendiği 2022 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu.


Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin-Fransa - 2

Arjantin'in rakibini belirleyecek maçta sonm şampiyon Fransa Fas'ı 2-0 mağlup etti.


Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin-Fransa - 3

Fransa'ya galibiyeti getiren goller 5. dakikada Theo Hernandez ve 79. dakikada Kolo Muani'den geldi.


Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin-Fransa - 4

Arjantin ile Fransa'nın karşılaşacağı Dünya Kupası finali 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak.


Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin-Fransa - 5

Turnuva tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Afrika ülkesi olarak tarihe geçen Fas ise 17 Aralık Cumartesi saat 18.00'de Hırvatistan ile üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.


Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin-Fransa - 6
Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin-Fransa - 7
Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin-Fransa - 8
Dünya Kupası'nda finalin adı Arjantin-Fransa - 9
 
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Etiketler; #Dünya Kupası #FIFA #yarı final #Fransa #Fas
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