Finalin adı Arjantin-Fransa

2022 Dünya Kupası yarı final mücadelesinde Fas'ı 2-0 yenen son şampiyon Fransa finalde Arjantin'in rakibi oldu

Katar'ın ev sahipliğini üstlendiği 2022 FIFA Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu.

Arjantin'in rakibini belirleyecek maçta sonm şampiyon Fransa Fas'ı 2-0 mağlup etti.

Fransa'ya galibiyeti getiren goller 5. dakikada Theo Hernandez ve 79. dakikada Kolo Muani'den geldi.

Arjantin ile Fransa'nın karşılaşacağı Dünya Kupası finali 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de oynanacak.

Turnuva tarihinde ilk kez yarı finale yükselen Afrika ülkesi olarak tarihe geçen Fas ise 17 Aralık Cumartesi saat 18.00'de Hırvatistan ile üçüncülük maçında karşı karşıya gelecek.