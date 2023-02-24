BTM 1. Lig’de 2. devre başlıyor

İktisatbank BTM 1. Lig’de ikinci devrenin ilk haftası bugün iki grupta oynanacak 6 maçla başlayacak

İktisatbank BTM 1. Lig’de ikinci devre mücadelesi bugün iki grupta oynanacak maçlarla başlıyor.

Verilen iki haftalık devre arası sonrasında BTM 1. Ligde bugün Kımızı Grup’ta ve Beyaz Grup’ta 3’er maç oynanarak başlayacak olan ikinci devrenin ilk haftası yarın Kırmızı Grup’ta tek, Beyaz Grupta ise 2 maç oynanarak tamamlanacak.

Kırmızı Grup’ta bugün lider Dem’sCons. Çanakkale güçlü rakibi Geçitkale’yi konuk ederken takipçisiTürkmenköy ise yarın bölge derbisinde Vadili’yi konuk edecek.

Beyaz Grup lider Ozanköy bugün Gülgün Süt Düzova’ya konuk olacak. Lidern takipçilerinden olan M. Demirhan, ligin dibine demir atan Tatlısu’ya konuk olacak.

İşte BTM 1. Lig gruplarında 10. Hafta programı:



İKTİSATBANK BTM 1.LİG KIRMIZI GRUP

25 Şubat 2023, Cumartesi

10.30 Çanakkale Muharrem Döveç Stadı’nda Dem’sCons. Çanakkale-Geçitkale (İbrahim Katmer)

10.30 Mehmetçik Stadı’nda Mehmetçik-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor (Şakir Azizoğlu)

10.30 Kaplıca Emre Genç Stadı Kaplıca Karadeniz 61-Pile (Zekai Töre)

26 Şubat 2023, Pazar

10.30 Türkmenköy Mehmet Ali Toker Stadı’nda Türkmenköy-Vadili (Burak Mandıralı)



İKTİSATBANK BTM 1.LİG BEYAZ GRUP

25 Şubat 2023, Cumartesi

10.30 Beylerbeyi Dr. Ali Özsoy Stadı’nda Tatlısu-M.Demirhan (Fatih Bardakçıoğlu)

10.30 Balıkesir Stadı’nda Gülgün Süt Düzova-Ozanköy (Abdullah Genç)

10.30 Denizli Bilal İyigün Stadı’nda Denizli-Mevlevi (Halil Atlar)

26 Şubat 2023, Pazar

10.30 Doğancı Emek Stadı’nda B.Bağcıl-Ortaköy (Abdullah Genç)

10.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda Karaoğlanoğlu-Seren Süt Dikmen Gücü (Olgun Canik)

