banner913
banner885
BTM 1. Lig’de 2. devre başlıyor
BTM 1. Lig’de 2. devre başlıyor
13 0
Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar açıklandı
Hablemitoğlu suikastı davasında ara karar açıklandı
11 0
 
Deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kuruldu
Deprem bölgelerinde 19 ülkenin 22 sahra hastanesi kuruldu
19 0
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
Kaymaklı adını çeyrek finale yazdırdı
26 0
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
Güzelyurt Türk Maarif Koleji öğrencileri 100 fidan dikti
29 0
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
İstanbul depremi için ‘yüzde 64 olasılık’
24 0
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
Rusya-Batı çekişmesinde yeniden gündemde
10 0
banner915

Kaplıca Karadeniz 61’den bomba transfer

banner476

banner825
Kaplıca Karadeniz 61’den bomba transfer
İktisatbank BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk hedefinde olacak olan Kaplıca Karadeniz 61 ara transferde önemli takviyeler yaptı. Bu transferlerden biri de Kağan Görneçli oldu. Sezonun ilk devresinde Esentepe forması giyen deneyimli yıldız ara transferde Kaplıca Karadeniz 61’e transfer oldu. Esentepe’de teknik heyetle fikir ayrılığı yaşadıktan sonra Kaplıca Karadeniz 61’e transfer olan Kağan, bordo mavililerin hedefine katkı koymayı hedefleyecek
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.