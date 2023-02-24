Kaplıca Karadeniz 61’den bomba transfer

İktisatbank BTM Birinci Lig Kırmızı Grupta şampiyonluk hedefinde olacak olan Kaplıca Karadeniz 61 ara transferde önemli takviyeler yaptı. Bu transferlerden biri de Kağan Görneçli oldu. Sezonun ilk devresinde Esentepe forması giyen deneyimli yıldız ara transferde Kaplıca Karadeniz 61’e transfer oldu. Esentepe’de teknik heyetle fikir ayrılığı yaşadıktan sonra Kaplıca Karadeniz 61’e transfer olan Kağan, bordo mavililerin hedefine katkı koymayı hedefleyecek

