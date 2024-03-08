BTM 1. Lig’de 16. Hafta heyecanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk BTM 1. Ligde 16. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. BTM 1. Ligde 16. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



KIRMIZI GRUP

9 Mart Cumartesi, Saat 10:45

İncirli – Dörtyol, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Hakan Ünal

Yenierenköy – Dipkarpaz, 8 Ağustos Stadı, Yusuf Atlar

Tuzlaspor – Kaplıca Karadeniz 61, Eray Vudalı Stadı, Ferhat Tuna

Türkmenköy – Akova, Mehmetali Toker Stadı, Halil Atlar

Pile – Mehmetçik, AdemNural Stadı, Burak Yiğit



BEYAZ GRUP

10 Mart Pazar (Saat 14:00)

Demirhan – Bostancı Bağcıl, Sadık Cemil Stadı, Cenk Aras Özfuttu

Kozanköy – Ortaköy, Rauf Raif Denktaş Stadı, Mustafa Çukur

Vadili – Denizli, 14 Ağustos Stadı, İbrahim Katmer

Karaoğlanoğlu – Düzova, Orhan Dural Stadı, Şahin Coşkun

Saat 10:45, Dikmen Gücü – Mevlevi, Dr Fazıl Küçük Stadı, Berk Bağrıkara



