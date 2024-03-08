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BTM 1. Lig’de 16. Hafta heyecanı

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BTM 1. Lig’de 16. Hafta heyecanı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk BTM 1. Ligde 16. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. BTM 1. Ligde 16. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
 
KIRMIZI GRUP
9 Mart Cumartesi, Saat 10:45
İncirli – Dörtyol, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Hakan Ünal
Yenierenköy – Dipkarpaz, 8 Ağustos Stadı, Yusuf Atlar
Tuzlaspor – Kaplıca Karadeniz 61, Eray Vudalı Stadı, Ferhat Tuna
Türkmenköy – Akova, Mehmetali Toker Stadı, Halil Atlar
Pile – Mehmetçik, AdemNural Stadı, Burak Yiğit
 
BEYAZ GRUP
10 Mart Pazar (Saat 14:00)
Demirhan – Bostancı Bağcıl, Sadık Cemil Stadı, Cenk Aras Özfuttu
Kozanköy – Ortaköy, Rauf Raif Denktaş Stadı,  Mustafa Çukur
Vadili – Denizli, 14 Ağustos Stadı, İbrahim Katmer
Karaoğlanoğlu – Düzova, Orhan Dural Stadı, Şahin Coşkun
Saat 10:45, Dikmen Gücü – Mevlevi, Dr Fazıl Küçük Stadı, Berk Bağrıkara
 
 
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