BTM 1. Lig’de 16. Hafta heyecanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Digiturk BTM 1. Ligde 16. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler açıklandı. BTM 1. Ligde 16. Hafta programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
KIRMIZI GRUP
9 Mart Cumartesi, Saat 10:45
İncirli – Dörtyol, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Hakan Ünal
Yenierenköy – Dipkarpaz, 8 Ağustos Stadı, Yusuf Atlar
Tuzlaspor – Kaplıca Karadeniz 61, Eray Vudalı Stadı, Ferhat Tuna
Türkmenköy – Akova, Mehmetali Toker Stadı, Halil Atlar
Pile – Mehmetçik, AdemNural Stadı, Burak Yiğit
BEYAZ GRUP
10 Mart Pazar (Saat 14:00)
Demirhan – Bostancı Bağcıl, Sadık Cemil Stadı, Cenk Aras Özfuttu
Kozanköy – Ortaköy, Rauf Raif Denktaş Stadı, Mustafa Çukur
Vadili – Denizli, 14 Ağustos Stadı, İbrahim Katmer
Karaoğlanoğlu – Düzova, Orhan Dural Stadı, Şahin Coşkun
Saat 10:45, Dikmen Gücü – Mevlevi, Dr Fazıl Küçük Stadı, Berk Bağrıkara
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