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Furkan’ın çapraz bağları koptu

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Furkan’ın çapraz bağları koptu
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Birinci Lig ekiplerinden Düzkaya takımının başarılı genç orta saha oyuncusu Furkan Şengül’ün diz çapraz bağları koptu.
Girne bölgesi takımlarından Düzkaya’nın geçtiğimiz hafta deplasmanda Mormenekşe ile oynadığı maçta sakatlanan ve oyuna devam edemeyen 20 yaşındaki genç oyuncu Furkan Şengül’e yapılan kontroller sonunda çapraz bağlarının koptuğu anlaşıldı. Sezonu kapatan Furkan Şengül ameliyat olacak.
 
 
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