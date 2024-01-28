BTM 1. Lig 10. Hafta sonuçları

BEYAZ GRUP
Vadili-T.E.Dikmen Gücü: 1 – 2
Denizli-A.Kozanköy: 0 - 1
Mevlevi-Ortaköy: 0 – 1
Bostancı Bağcıl-Karaoğlanoğlu: 1 – 2
Demirhan-G.S.Düzova: 3 – 1
KIRMIZI GRUP
Mehmetçik-İncirli : 1 – 5
Kaplıca Karadeniz 61-Türkmenköy: 6 – 1
Tuzla-G.G.Akova Vuda: 0 – 1
N.Dipkarpaz-Dörtyol : 1 – 0
Pile-Z.E.Yenierenköy : 2 – 4
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