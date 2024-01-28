Hamitköy, Gönyeli’yi eli boş gönderdi

Hamitköy, birebir rakibi Gönyeli’yi ilk devrede Uğur ve Serhat ile bulduğu gollerle mağlup ederek hem rakibinden rövanşı aldı hem de sıralamada rakibini geride bıraktı



Hakemler: Ferhat Tuna, Mehmet Ekşici, Serkan Özdenkci

Hamitköy: Mahmut Demirgan, Salih Adakan, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Eser, Uğur,Altan,Serhat(56.Dk Ersan), David,Özgür(73.Dk Taner),Cuma

Gönyeli: Okyanus(46.Dk Ali Çember), Ahmet Can,MehmetAkif,MustafaHacı,Ahmet Eser,Cemre,Metin,İbrahimKaba,Berkant,İlyas

Goller: 21.Dk Uğur, 32.Dk Serhat(Hamitköy)



Birinci Ligin 16. Haftasında zirvede iddialı olmak isteyen 2 takımın maçında Hamitköy, Gönyeli’yi konuk etti.

9.Dk: Hamitköy atağında Altan’ın pasıyla topla buluşan Serhat ceza alanı dışından vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.

21.Dk: Hamitköy atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Uğur rakiplerinden sıyrılıp önünü boşalttı ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-0 Gönyeli

32.Dk: Hamitköy kontra atağında Uğur’un pasında savunma arkasına sarkan Serhat kaleci Okyanus’tan sıyrılıp vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-0 Gönyeli

58.Dk: Gönyeli atağında Salih Adakan’ın hatası sonucu topla buluşan Ahmet Can’ın kaleci Mahmut’un üzerinden gönderdiği aşırtma vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti.

65.Dk Altan’ın sol çaprazdan girerek ters köşeye gönderdiği top, ters köşeden az farkla dışarı gitti.

89.Dk Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sercan, kaleci Mahmut’un açısını iyi kapatması sonucu kötü bir vuruş yaparak topu dışarı attı.

90+1.Dk Organize gelişen Hamitköy atağında Ersan’ın ortaya kestiği topta oluşan karambolde savunmadan çıkan ileriye çıkan Cuma’nın son olarak vuruşunda top dışarı çıkınca maç 2 – 0 sona erdi.

(Foto: Gökhan Kuzu)

AKSA 1.Lig Puan Tablosu



O G B M A Y AV P 1. Miracle Değirmenlik SK 16 13 2 1 42 8 34 41 2. Esentepe KKSK 16 9 5 2 27 12 15 32 3. Dem s Cons. Çanakkale TSK 16 8 3 5 31 18 13 27 4. Yalova SK 16 8 3 5 26 24 2 27 5. Hamitköy ŞHSK 16 7 5 4 22 17 5 26 6. M. Hacıali Yılmazköy SK 16 5 9 2 23 19 4 24 7. Gönyeli SK 16 7 2 7 31 20 11 23 8. Düzkaya KOSK 16 6 5 5 25 26 -1 23 9. Ozanköy SK 16 4 8 4 20 25 -5 20 10. Lapta TBSK 16 5 5 6 18 26 -8 20 11. Mormenekşe GBSK 16 3 9 4 20 25 -5 18 12. Binatlı YSK 16 4 5 7 13 20 -7 17 13. Geçitkale GSK 16 5 2 9 30 40 -10 17 14. Ünimar Maraş GSK 16 3 6 7 19 25 -6 15 15. Girne Halk Evi 16 2 5 9 14 33 -19 11 16. Baf Ülkü Yurdu 16 1 2 13 8 31 -23 5 Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş StadıHakemler: Ferhat Tuna, Mehmet Ekşici, Serkan ÖzdenkciHamitköy: Mahmut Demirgan, Salih Adakan, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Eser, Uğur,Altan,Serhat(56.Dk Ersan), David,Özgür(73.Dk Taner),CumaGönyeli: Okyanus(46.Dk Ali Çember), Ahmet Can,MehmetAkif,MustafaHacı,Ahmet Eser,Cemre,Metin,İbrahimKaba,Berkant,İlyasGoller: 21.Dk Uğur, 32.Dk Serhat(Hamitköy)Birinci Ligin 16. Haftasında zirvede iddialı olmak isteyen 2 takımın maçında Hamitköy, Gönyeli’yi konuk etti.9.Dk: Hamitköy atağında Altan’ın pasıyla topla buluşan Serhat ceza alanı dışından vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.21.Dk: Hamitköy atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Uğur rakiplerinden sıyrılıp önünü boşalttı ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-0 Gönyeli32.Dk: Hamitköy kontra atağında Uğur’un pasında savunma arkasına sarkan Serhat kaleci Okyanus’tan sıyrılıp vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-0 Gönyeli58.Dk: Gönyeli atağında Salih Adakan’ın hatası sonucu topla buluşan Ahmet Can’ın kaleci Mahmut’un üzerinden gönderdiği aşırtma vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti.65.Dk Altan’ın sol çaprazdan girerek ters köşeye gönderdiği top, ters köşeden az farkla dışarı gitti.89.Dk Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sercan, kaleci Mahmut’un açısını iyi kapatması sonucu kötü bir vuruş yaparak topu dışarı attı.90+1.Dk Organize gelişen Hamitköy atağında Ersan’ın ortaya kestiği topta oluşan karambolde savunmadan çıkan ileriye çıkan Cuma’nın son olarak vuruşunda top dışarı çıkınca maç 2 – 0 sona erdi.(Foto: Gökhan Kuzu)