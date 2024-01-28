Hamitköy, Gönyeli’yi eli boş gönderdi

Hakemler: Ferhat Tuna, Mehmet Ekşici, Serkan Özdenkci
Hamitköy: Mahmut Demirgan, Salih Adakan, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Eser, Uğur,Altan,Serhat(56.Dk Ersan), David,Özgür(73.Dk Taner),Cuma
Gönyeli: Okyanus(46.Dk Ali Çember), Ahmet Can,MehmetAkif,MustafaHacı,Ahmet Eser,Cemre,Metin,İbrahimKaba,Berkant,İlyas
Goller: 21.Dk Uğur, 32.Dk Serhat(Hamitköy)
Birinci Ligin 16. Haftasında zirvede iddialı olmak isteyen 2 takımın maçında Hamitköy, Gönyeli’yi konuk etti.
9.Dk: Hamitköy atağında Altan’ın pasıyla topla buluşan Serhat ceza alanı dışından vuruşunu yaptı ancak top az farkla yandan dışarıya gitti.
21.Dk: Hamitköy atağında ceza alanı içerisinde topla buluşan Uğur rakiplerinden sıyrılıp önünü boşalttı ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-0 Gönyeli
32.Dk: Hamitköy kontra atağında Uğur’un pasında savunma arkasına sarkan Serhat kaleci Okyanus’tan sıyrılıp vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Hamitköy 2-0 Gönyeli
58.Dk: Gönyeli atağında Salih Adakan’ın hatası sonucu topla buluşan Ahmet Can’ın kaleci Mahmut’un üzerinden gönderdiği aşırtma vuruşunda top direğe çarpıp auta gitti.
65.Dk Altan’ın sol çaprazdan girerek ters köşeye gönderdiği top, ters köşeden az farkla dışarı gitti.
89.Dk Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Sercan, kaleci Mahmut’un açısını iyi kapatması sonucu kötü bir vuruş yaparak topu dışarı attı.
90+1.Dk Organize gelişen Hamitköy atağında Ersan’ın ortaya kestiği topta oluşan karambolde savunmadan çıkan ileriye çıkan Cuma’nın son olarak vuruşunda top dışarı çıkınca maç 2 – 0 sona erdi.
(Foto: Gökhan Kuzu)
AKSA 1.Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Miracle Değirmenlik SK
|16
|13
|2
|1
|42
|8
|34
|41
|2.
|Esentepe KKSK
|16
|9
|5
|2
|27
|12
|15
|32
|3.
|Dem s Cons. Çanakkale TSK
|16
|8
|3
|5
|31
|18
|13
|27
|4.
|Yalova SK
|16
|8
|3
|5
|26
|24
|2
|27
|5.
|Hamitköy ŞHSK
|16
|7
|5
|4
|22
|17
|5
|26
|6.
|M. Hacıali Yılmazköy SK
|16
|5
|9
|2
|23
|19
|4
|24
|7.
|Gönyeli SK
|16
|7
|2
|7
|31
|20
|11
|23
|8.
|Düzkaya KOSK
|16
|6
|5
|5
|25
|26
|-1
|23
|9.
|Ozanköy SK
|16
|4
|8
|4
|20
|25
|-5
|20
|10.
|Lapta TBSK
|16
|5
|5
|6
|18
|26
|-8
|20
|11.
|Mormenekşe GBSK
|16
|3
|9
|4
|20
|25
|-5
|18
|12.
|Binatlı YSK
|16
|4
|5
|7
|13
|20
|-7
|17
|13.
|Geçitkale GSK
|16
|5
|2
|9
|30
|40
|-10
|17
|14.
|Ünimar Maraş GSK
|16
|3
|6
|7
|19
|25
|-6
|15
|15.
|Girne Halk Evi
|16
|2
|5
|9
|14
|33
|-19
|11
|16.
|Baf Ülkü Yurdu
|16
|1
|2
|13
|8
|31
|-23
|5