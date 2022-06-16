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Bruma resmen Fenerbahçe'de

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Bruma resmen Fenerbahçe'de
Fenerbahçe Kulübü, Portekizli futbolcu Bruma'nın satın alma opsiyonuyla kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, PSV Eindhoven kulübünden ArmindoTuéNaBangna’yı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Bruma lakabıyla bilinen kanat oyuncusu 2022-23 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Portekizli oyuncunun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzasında Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu. Bruma’ya ‘Türkiye’nin en büyük spor kulübüne hoş geldin’ diyor; Çubuklu formayla nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
 
 
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