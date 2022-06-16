ROK Cup Karting Şampiyonası’nda 2.randevu

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin organize ettiği, “nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup KartingŞampiyonası”nın ikinci yarışı yapılıyor. Yarın (18 Haziran 2022 Cumartesi) akşamüzeri başlayacak olan yarış, akşam karanlığında tamamlanacak

Kuzey Kıbrıs Karting Derneği’nin (KKKD) organize ettiği ve ana sponsorluğununesdersan.com’un üstlendiği nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası yarın (18 Haziran 2022 Cumartesi) yapılacak sezonun ikinci ayak yarışlarıyla devam ediyor. Altı yarışlık 2022 takviminin ikinci ayak yarışları yine CemsaSporting Center’de gerçekleştirecek. Yarın (18 Haziran 2022 Cumartesi) sabah 08.00’den itibaren serbest antrenmanlar ve teknik kontrollerle başlayacak olan program, yarışçı bilgilendirme toplantısı ile devam edecek. Resmi antrenmanların başlama saati ise 16.00 olarak açıklandı. Organizasyonda heyecan, 17.00’den itibaren yapılacak sıralama turlarıyla artacak. İlk yarışlar 18.20’de ve final yarışları 19.40’da başlayacak. Dereceye girenlerin belirlenmesinin ardından ödül töreni ise takribi 22.00’de yapılarak organizasyon sona erecek.

25 YARIŞÇI ÖN KAYIT YAPTIRDI

Mini, Junior, Senior ve Master olmak üzere 4 kategoride yarışların yapılacağı nesdersan.com Kuzey Kıbrıs 2022 ROK Cup Karting Şampiyonası 2’nci ayak yarışları öncesi yine 25 yarışçı ön kayıt yaptırdı. Kayıtlar bugün (17 Haziran 2022 Cuma) 15.00’te tamamlanacak. Uzun bir zamandan sonra pist şekli de değiştirildi. Bu yarışta, CemsaSporting Center’in RC8 kodlu 1,450 metre uzunluğundaki pist şekli kullanılacak.



Yarış Programı

18 Haziran 2022 Cumartesi:

Resmi Antrenmanlar: 16.00-16.40

Sıralama Turları: 17.00-18.10

1.Ayak Yarışları: 18.20-19.35

2.Ayak Yarışları: 19.40-20.55

Ödül Töreni: 22.00



