Brezilya'yı deviren Hırvatistan yarı finalde

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan, normal süresi 0-0, uzatma bölümü 1-1 tamamlanan çeyrek final maçında Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi

Education City Stadı'nda oynanan mücadeleyi, İngiliz hakem Michael Oliver yönetti. Karşılaşmada Hırvatistan, penaltılar sonucu toplam skorda Brezilya'yı 5-3 ile geçti ve yarı finale yükseldi.

Hırvatistan maça; Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Pasalic, Kramaric, Perisic ilk 11'iyle başladı.

Brezilya ise sahaya; Alisson; Militao, Marquinhos, Silva, Danilo; Paqueta, Casemiro; Raphinha, Neymar, Vinicius; Richarlison 11'iyle çıktı.

Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında iki takım da skoru değiştirmeyi başaramadı ve soyunma odasına 0-0 eşitlikle gidildi.

İkinci yarıya ise Brezilya etkili başladı. 47. dakikada Militao'nun ceza sahası içinin sağından kale alanına çevirdiği topa Gvardiol'un ters vuruşunda kaleci Livakovic gole izin vermedi.

55. dakikada Richarlison'un ara pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Neymar'ın sert şutunda meşin yuvarlak, Livakovic'den döndü.

66. dakikada Rodrygo'nun ceza sahasına pasında savunmadan seken topu altıpasın solunda önünde bulan Paqueta, dar açıdan vuruşunu yaptı. Kaleci Livakovic meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Richarlison'un pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Neymar'ın sol çaprazdan şutunda açısını kapatan Livakovic yine gole izin vermedi.

Brezilya, ikinci yarıda birçok pozisyona girmesine rağmen kaleci Livakovic'i geçmeyi başaramadı. Karşılaşmanın normal süresi 0-0 tamamlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

UZATMA BÖLÜMÜ

Sambacılar, 105+1. dakikada yıldız oyuncusu Neymar'ın golüyle öne geçti.

Neymar, önce Rodrygo sonra da Paqueta ile yaptığı verkacın ardından ceza sahası içinde topla buluştu. Yıldız futbolcu, kaleci Livakovic'i de geçerek dar açıdan yaptığı şık vuruşla topu filelerle buluşturdu: 0-1.

Hırvatistan, 117. dakikada beraberliği yakaladı. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Orsic'in pasında penaltı noktasının gerisindeki Petkovic'in bekletmeden yaptığı vuruşta Marquinhos'a da çarparak yön değiştiren top, ağlara gitti: 1-1.

Karşılıklı gollerin ardından müsabakanın uzatma bölümü 1-1 tamamlandı ve seri penaltı atışlarına geçildi.

PENALTI ATIŞLARI

Hırvatistan'da Vlasic, Majer, Modric ve Orsic topu ağlara gönderdi. Brezilya'da ise Casemiro ile Pedro fileleri havalandırırken, Rodrygo ve Marquinhos ise penaltı atışından faydalanamadı.

Brezilya'ya penaltılarda 4-2 üstünlük kuran Hırvatistan, adını yarı finale yazdırdı.

NEYMAR, PELE'Yİ YAKALADI

Brezilya'nın yıldız oyuncusu Neymar, efsane futbolcu Pele'nin rekoruna ortak oldu.

Milli takım kariyerinde 77. kez ağları havalandıran Neymar, en fazla gol atan Brezilyalı futbolcular listesinde zirvede yer alan efsane futbolcu Pele'yi yakalamayı başardı.

