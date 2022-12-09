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Yeniboğaziçi Emir dayısına ağlıyor

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Yeniboğaziçi Emir dayısına ağlıyor
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Mağusa bölgesinin büyük yerleşim yerlerinden Yeniboğaziçi sevilen bir simasını kayetmenin üzüntüsünü yaşıyor.
Yeniboğaziçi'nin sevilen ailelerinden Akbelli ailesinin çınarı olan Emir Yusuf Akbelli bu akşam hayata gözlerini yumdu. Ak belli, Mormenekşe Kulüpbü başkanı Metin Menekşeli'nin kayınbabasıydı.
Bölgenin sevilen simalarından olan Emir Akbelli'nin cenazesi yarın Yeniboğaziçi Camisi'nde kılınacak öğle namazına müteakip cenaze namazı sonrasında Yeniboğaziçi Kabristanlığı'na defnedilecek.
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