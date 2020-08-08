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Bozkurt:Ben de bu heyecan bitmeyecek

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Mağusa Türk Gücü kulüp başkanı Koral Bozkurt, puan ve gol rekorları kırarak şampiyon olan futbolcuları ve teknik ekibi ile gurur duyduğunu açıklarken, “Daha yeni başlıyoruz. Bende bu heyecan bitmeyecek.” ifadelerini kullandı

Bozkurt:Ben de bu heyecan bitmeyecek
Necati KÜLAHLILAR
Mağusa Türk Gücü‘nün başarılı kulüp başkanı Koral Bozkurt, şampiyonlukla tamamladıkları sezon sonrasında açıklamalarda bulunurken, 10. şampiyonluktan sonra hedeflerinin 11. şampiyonluk olduğunu belirtti.
Koral Bozkurt’un açıklamaları şöyle:
“İyisiyle kötüsüyle bir sezonu geride bıraktık. Belki içimiz biraz buruk ama ben puan rekoru kırarak gol rekoru kırarak şampiyon olan tüm futbolcularımı ve teknik ekibimi tebrik ederim ve bilinmesini isterim ki onlarla gurur duyuyorum.
Tüm sezon boyunca da takımımızı yalnız bırakmayan taraftarımıza da bir mesaj vermek istiyorum. Daha yeni başlıyoruz. Siz ayni heyecanı yaşadığınız sürece bende de bu heyecan bitmeyecek.
Göreve geldiğimiz ilk günden beridir bana yoldaşlık yapan yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarıma da son olarak sonsuz teşekkürler, #hedef11”
 
 
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