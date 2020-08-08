Nicosia Group Kıbrıs Kupası finalinin en büyük ödülü olan Nissan March marka arabanın talihlisi Özgür Erkök’e arabanın anahtarlarını Nicosia Group direktörü Abdullah Uluçhan takdim etti

Soydan SAKALLI

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından düzenlenen NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nda şampiyon YenicamiAğdelen Kulübü olmuştu.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda K-Pet Süper Lig şampiyonu Mağusa Türk Gücü ile karşılaşan siyah beyazlılar rakibini 3-1 mağlup ederek 2019-2020 sezonu NicosiaGroup Kıbrıs Kupası’nı müzesine götürdü.

Çok sayıda futbolseverin takip ettiği karşılaşmada NicosiaGroup çekilişle zengin hediyeler dağıttı. Çekiliş sonucunda 1 kişi Nissan March marka araba, 2 kişi Iphone 11 cep telefonu ve 2 kişi de Sunny marka televizyon kazandı.

Gecenin en büyük ödülü olan Nissan March marka arabanın talihlisi Yenicami taraftarı, Özgür Erkök olurken, Özgür Erkök’e arabanın anahtarlarını NicosiaGroup direktörü Abdullah Uluçhan takdim etti.

Protokolün de yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar ve Anamuhalefet Partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da izledi.

