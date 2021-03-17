Bozkurt: MTG’li olmak ayrıcalıktır

Koral Bozkurt, Mağusa Türk Gücü kulübünün kuruluş günü nedeniyle bir açıklama yaparken “MTG bir futbol kulübünden çok daha fazlasıdır. MTG’yi, KKTC’nin en büyük spor kulübü yapmak için projelerimize devam edeceğiz. Mağusa Türk Gücülü olmak ayrıcalıktır.” ifadelerini kullandı

Mağusa Türk Gücü (MTG) Başkanı Koral Bozkurt, Mağusa Türk Gücü kulübünün 76. kuruluş günü nedeniyle bir açıklama yaptı.

Koral Bozkurt’un açıklaması şöyle:

“Mağusa Türkünü temsil etmek için, 17 Mart 1945 yılında, yürekli Mağusalılar tarafından kurulan Mağusa Türk Gücü, hepimizin gururla bahsettiği, parçası olmaktan onur duyduğu 76 yılı geride bırakıyor. 76 yıllık mazisine, “bir futbol kulübünden çok daha fazlasını sığdıran Mağusa Türk Gücü’nün 76’ncı yaşı kutlu olsun.

İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, Mağusa Türk Gücü ruhundan hiçbir şey kaybetmeden, hem kulübümüze, hem kulübümüzün tarihine sahip çıkmaya devam ediyoruz.

Kuruluşundan bu yana, 10 Lig Şampiyonluğu, 6 Federasyon Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 1 Kıbrıs Süper Kupası sığdıran Mağusa Türk Gücü, Kıbrıs Türk futbolunun lokomotif kulübüdür.

MTG tarihtir. MTG ruhtur. MTG mücadeledir. MTG başarıdır. MTG şampiyonluktur. MTG zirvedir. MTG geçmiştir. MTG gelecektir. MTG Mağusa’dır. MTG şampiyonluktur. MTG, emanettir.

Bu emanetin 76’ıncı yılında, son şampiyon olarak sizleri selamlamaktan onur ve gurur duymaktayız. Gelişerek, büyüyerek, özelde Mağusa’nın genelde de KKTC’nin en büyük spor kulübü olmak için, alt yapımızdan A takıma, farklı spor branşlarının hayata geçirilmesinden, tesisleşmeye kadar projelerimize devam edeceğiz.

Mağusa Türk Gücülü olmak ayrıcalıktır. Bizden önce büyük bir emek harcanarak gururla bu günlere gelen Mağusa Türk Gücü’nü, bizden sonraki nesle gururla emanet edene kadar elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz. İyi ki doğdun Mağusa Türk Gücü.”

