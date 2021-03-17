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Aşı için başvurular online yapılacak

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​30 merkezde aşı çalışmasını başlattıklarını belirten Sağlık Bakanı Üstel, daha önce manuel olan sistemin tamamen ortadan kaldırılarak tamamen dijital bir sistemle hizmet verilmeye başlanacağını söyledi

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Aşı için başvurular online yapılacak
Aşı planlaması, aşı takibi ve aşı randevularının önceden alınması gibi yenilikler içeren Aşı Bilgi Sistemi tanıtıldı… Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Aşı Bilgi Sistemi’yle ilgili basın toplantısında yaptığı konuşmada göreve geldikleri günden itibaren üç tane hedef belirlediklerini söyleyerek bunların çevrim içi aşı bilgilendirme sistemi, ev karantinası ve online ilaç programı olduğunu belirtti. Üstel, ülkedeki Kovid-19 pandemisini geriye çekmek, ekonomideki sıkıntıları yavaş yavaş aşmak ve çalışma yaşamını eski haline sokmak için canla başla çalıştıklarını ifade etti.
30 merkezde aşı çalışmasını başlattıklarını belirten Üstel, daha önce manuel olan sistemin tamamen ortadan kaldırılarak tamamen dijital bir sistemle hizmet verilmeye başlanacağını söyledi. Üstel, “Yaklaşık 20 bin aşı daha yaptığımızda ülkede 60 bin insanımız bir ve ikinci fazı yapmış olacak. Gelen aşıların bir kısmı yapıldı. İkinci bir bilgilendirmeye kadar AstraZeneca’yı durdurduk. 2500 civarında Astrazeneca’dan 1500 civarı yaptık. Bugüne kadar herhangi aksi bulguya rastlanmadı. PCR testlerini de çoğaltmak ve PCR merkezlerini artırıp dünyada görülen mutasyonların kitlerini ülkeye getirerek Nalbantoğlu Hastanesi DNA laboratuvarında yapıyoruz. İleriki günlerde bu testlerin neticelerini paylaşacağız’ dedi. Sağlık Bakanı Üstel, PCR testlerini üç binlerden yedi binlere çıkarırken hızlı antijen testini de ülkeye getirdiklerini belirterek, şu anda DNA laboratuvarda bunun doğrulamasının yapıldığını söyledi. 
 
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