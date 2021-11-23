Bostancılılar disiplinlik oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, Yalova SK – Bostancı Bağcıl SK maçıyla ilgili disiplin sevki kararı aldı.
KTFF Soruşturma Merci, disiplin sevki kararı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Yalova ile Bostancı Bağcıl arasında oynanan AKSA 1. Lig müsabakasında gelişen saha olaylarından dolayı Yalova ile Bostancı Bağcılkulüpleri Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.”
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