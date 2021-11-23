banner583
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
Kamyon kasasından düşen boya tenekeleri tehlike saçtı
42 0
Tarihi postane ilgi bekliyor
Tarihi postane ilgi bekliyor
9 0
 
Garavolliciler iş başında
Garavolliciler iş başında
77 0
38 0
MTG’den renktaşına darbe
MTG’den renktaşına darbe
31 0
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
2022 Hyundai Creta, adeta küçük bir Tucson
44 0
Ada genelinde 5G anlaşması
Ada genelinde 5G anlaşması
53 0
banner661
banner726

Kaleciler disipline sevk edildi

banner476

banner714
Kaleciler disipline sevk edildi
banner721
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, Yalova SK – Bostancı Bağcıl SK maçıyla ilgili her 2 takımın kalecisi ile ilgili disiplin sevki kararı aldı.
KTFF Soruşturma Merci, kalecilerin disipline sevki kararı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:
“Bostancı Bağcıl futbolcusu Cafer Mehmet Demir ile Yalova futbolcusuSercan Kıvanç sportmenliğe aykırı hareketleri ve spor ahlakına aykırı davranışları nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.”
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.