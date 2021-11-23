Kaleciler disipline sevk edildi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Soruşturma Merci, Yalova SK – Bostancı Bağcıl SK maçıyla ilgili her 2 takımın kalecisi ile ilgili disiplin sevki kararı aldı.

KTFF Soruşturma Merci, kalecilerin disipline sevki kararı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Bostancı Bağcıl futbolcusu Cafer Mehmet Demir ile Yalova futbolcusuSercan Kıvanç sportmenliğe aykırı hareketleri ve spor ahlakına aykırı davranışları nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edildiler.”

