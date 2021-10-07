Bölge derbisinde düdük Özpaşa’da

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Birinci Ligde dördüncü haftanın maç programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

Lider Maraş’ın deplasmanda Düzkaya ile oynayacağı maçı Emre Öztaşlı yönetecek. AKSA Birinci Ligde dördüncü haftanın maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:

09.10.2021 Cumartesi Saat: 16:00

Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale – Yeniboğaziçi, Şakir Azizoğlu

Üç Şehitler Stadı: Görneç – Çetinkaya TSK, İsmail Ercan

Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Maraş, Emre Öztaşlı

Ergin Şahdur Stadı: Karşıyaka – B Bağcıl, Ömer Doğru

10.10.2021 Pazar Saat: 16:00

Atatürk Stadı: China Bazaar Gençlik Gücü – Miracle Değirmenlik, Mustafa Öztugay

Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – İncirli, Tufan Çerçioğlu

Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Gençler Birliği, Osman Özpaşa

Adem Nural Stadı: Dörtyol – Esentepe, Hüseyin Eyyüpler





