Bölge derbisinde düdük Özpaşa’da

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu AKSA Birinci Ligde dördüncü haftanın maç programını ve maçları yönetecek hakemleri açıkladı.
Lider Maraş’ın deplasmanda Düzkaya ile oynayacağı maçı Emre Öztaşlı yönetecek. AKSA Birinci Ligde dördüncü haftanın maç programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:
09.10.2021 Cumartesi Saat: 16:00
Muharrem Döveç Stadı: Çanakkale – Yeniboğaziçi, Şakir Azizoğlu
Üç Şehitler Stadı: Görneç – Çetinkaya TSK, İsmail Ercan
Nihat Bağcıer Stadı: Düzkaya – Maraş, Emre Öztaşlı
Ergin Şahdur Stadı: Karşıyaka – B Bağcıl, Ömer Doğru
10.10.2021 Pazar Saat: 16:00
Atatürk Stadı: China Bazaar Gençlik Gücü – Miracle Değirmenlik, Mustafa Öztugay
Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova – İncirli, Tufan Çerçioğlu
Cemal Balses Stadı: Mormenekşe – Gençler Birliği, Osman Özpaşa
Adem Nural Stadı: Dörtyol – Esentepe, Hüseyin Eyyüpler
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