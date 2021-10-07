Doğan lidere hazırlanıyor

AKSA Süper Ligde dördüncü haftada lider Yonpaş Dumlupınar’a konuk olacak olan Doğan Türk Birliği, maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sezon öncesinde oynanan 2 maçta da rakibine mağlup olan Doğan Türk Birliği, puan kayıpsız lider durumda bulunan rakibine karşı yoğun bir tempoda hazırlanıyor. Geçtiğimiz hafta ilk galibiyeti alarak morallenen futbolcuların Şehit Şevket Kadir Stadında yapılan antrenmanda hırslı oldukları görüldü.

Dr. Fazıl Küçük Stadında Cumartesi akşamı saat 18:30’da başlayacak olan Yonpaş Dumlupınar – Doğan Türk Birliği maçını Utku Hamamcıoğlu yönetecek.



