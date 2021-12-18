Bölge derbisinde dostluk kazandı

AKSA 1. Lig’in iki ezeli rakibi ve komşu köyü olan Mormenekşe ile Yeni Boğaziçi’nin Mormenekşe Stadı’ndaki mücadele başladığı gibi dostça biterek takımlar birer puanı paylaştı

Mormenekşe Cemal Balses StadıAli Özer, İbrahim Katmer, Yusuf AtlarMehmetsalih, Fetin, Erdoğ, Aziz, Aykut, Sabri, İrfan, Gökay(Ertan), Mustafa(Burak), Hüseyin(Halil), Süleyman.Remzi, Derviş, Ali Özay, (Mehmet Çetin), Çağrı(Hüseyin), Burçin(Doğuş), Zübeyir(Mehmetali), Mert, Serhat, Ramadan, Tolga(Hasan)AKSA 1. Lig’in 14. haftasında Doğu Derbisi olarak adlandırılan iki komşu takım Mormenekşe ile Yeni Boğaziçi arasındaki karşılaşma 0 – 0 eşitlikle tamamlanarak takımlar birer puanı paylaştı.Maçın ilk devresinde karşılıklı ataklar ve pozisyonlar yaşanırken, ikinci devre daha kontrollü ve az pozisyonlu geçerken Mormenekşe takımı son anlarda Süleyman’la yakaladığı pozisyonu gole çeviremeyince galibiyeti kaçırdı.Karşılaşmaya iki başlayan ve pozisyonlar bulan ev sahibi Mormenekşe oldu.Dk. 17 Mormenekşe atağında orta alandan atılan topa hareketlenerek Yeni Boğaziçi ceza alanında topla buluşan Süleyman kaleci Remzi’yle karşı karşıya kaldığı anda vuruşunda top kaleci Remzi’nin ayaklarından döndü.Dk. 24 Yine Mormenekşe atağında Yeni Boğaziçi ceza yayı üzerinde topla buluşan Hüseyin’in vuruşunda kaleci Remzi çok güzel bir hareketle topu kornere çeldi.Dk.32. Mormenekşe'nin kullandığı köşe atışında iyi yükselen Fetin'in kafa vuruşunda top kaleci Remzi'nin bacaklarının altında kaldı.Dk. 43 Hızlı gelişen Yeni Boğaziçi atağında sol kanatta topla buluşan Tolga hızla Mormenekşe ceza sahasına girdi. Kaleci Mehmetsalih'le karşı karşıya kaldığı anda vuruşunu yapan Tolga'nın şutunu kaleci çıkardı.İlk devre takımların çabası gol getişrmedi.İkinci devreye her iki takım da kontrollü başladı.Dk.78 Yeni Boğaziçi atağında sol kanattan Serhat topla birlikte çalımlarla Mormenekşe ceza sahasına girdi. Serhat'ın önünü boşaltarak şutunda top üstenden auta gitti.Dk.90 Hızlı çıkan Mormenekşe takımında orta alanda topla buluşan Halil uzun bir topla Yeni Boğaziçi defansının arkasına sarkan Süleyman'ı buluşturdu. Süleyman topu kaleci Remzi’den kurtararak çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı. Ancak top yan kale direğine vurarak oyun alanına döndü.Geriye kalan dakikalarda her iki takımda gol atma başarısını gösteremedi ve maç 0 -0 tamamlandı.