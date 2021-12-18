Kıbrıs aşığı bir simayı daha kaybettik

Lefkoşa sevilen ve oldukça aktif bir simasını daha kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.Uzun yıllar Kıbrıs Türk İşçi, Federasyonu(Türk-Sen) sekreterliğini yapan ve birçok eylemde ön planda bulunan Sezer Kaşer bugün hayatını kaybetti.69 yaşındaki Sezer Kaşer tedavi gördüğü Covid-19 Yoğun Bakım Servisi’nde hayatını kaybetti.Sezer Kaşer’in vefatı nedeniyle Mesarya Kadınlar İnisiyatifi onunla ilgili güzel bir paylaşım yaptı. Paylaşım şöyle:TÜRK-RUM DEĞİL KIBRIS BORCUMUZ VAR SANA SEZER...Sevgili Sezer de bu dünyadan göçtü...Mücadelenin ön saflarında gördük, tanıdık Sezer Kaşer'i.Sokak varsa oradaydı, yapılacak iş varsa hemen omuzlardı.Yaşadığı topluma karşı hep sorumlu davrandı. Söylenilemeyeni veya dillendirilmesinden korkulanı anında söyleyiverirdi.Cesurdu.Korkusuzdu.Kararlıydı.Kıbrıs aşığıydı."Türk-Rum değil Kıbrıs" derdi Sezer. Yurduna aşıktı.Biliyoruz Sezer, "Garanti sahte çıktı" ve görüyoruz, yaşıyoruz "Nerden nereye geldik"...Evet Sezer, adalet yerini bulsun ganimet yokolsun "Maraş açılsın halkı dönsün".Senin gibi Sezer, mücadelemiz hayat boyu olacak. Yılmadan küçük büyük herkese Kıbrıs sevgisini aşılaycağız "Kıbrıslı Kıbrıs'a sahip çık"acak."Para için ülkeni satma" onurlu yaşa diyeceğiz ülkesini satan 'koltukçu' siyasi takımlara...Ve isyanını kucaklayarak "Boykot" ile devletçilik oyununu bozacağız Sezer. İşgalciyi de perdeleyenleri de foseptik çukuruna kusacağız!Mücadele edeceğiz, sokakta olacağız Sezer, bölünen Türk-Rum kıbrıs, Kıbrıs olana dek...Sana borcumuz, sözümüz var güzel kadın...