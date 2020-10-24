Taşkent’te halı saha atağı

Taşkent’te geçtiğimiz yıl yıllar sonra faaliyete geçirilen Taşkent Spor Kulübünde, Ahmet Bengihan’dan başkanlık görevini devralan Sami Engindal da çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Taşkent Spor Kulübü yönetim kurulu, Dikmen Belediyesi ve Yukarı Taşkent Muhtarlığının da destekleri ile kulübe halı saha kazandırma çalışmalarına başladı.

Taşkent Sahasının Güney kısmında başlatılan halı saha ile köy gençliğine daha fazla spor yapma imkanı sağlanacak.

Dikmen Belediyesi başkanı Yüksel Çelebi ile Yukarı Taşkent Muhtarı Durmuş Aşandır da yapılan çalışmaları sürekli yerinde takip ederek, Taşkent Spor Kulübüne destek veriyorlar.

