Boğaziçi yönetiminden anlamlı kararlar

BTM İkinci Lig kulüplerinden Boğaziçi Spor Kulübünde Serkan Tekin başkanlığındaki yönetim kurulu anlamlı kararlar aldı.

Alınan kararlar doğrultusunda, köyde bulunan sahalara, vefat etmiş köylülerin isimleri verildi. Bunun gerçekleşmesi için ise genel kurul gerçekleştiren Boğaziçi Spor Kulübü yönetim kurulu, halı sahanın ismini Ayhan Bulut & Seyit Akşahin, basketbol ve voleybol sahasının ismini ise Savaş Solmazcan& Regaip Yazıcı olarak isimlendirdi.

