Basketbolun 129. yılı kutlandı

Orhun Mevlit başkanlığındaki Basketbol Federasyonu yönetim kurulu, basketbolun 129. yıl dönümünü kutladı.

Basketbol Federasyonu, federasyonun resmi facebook sayfasından yaptığı açıklamada “129 yıl önce bugün, basketbol, James Naismith tarafından icat edildi. Basketbolun 129. yıl dönümünü kutlu olsun açıklamasını yaptı.”

