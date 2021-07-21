Boğaziçi, bayramda da çalıştı

Birinci Ligde sezona iddialı hazırlanan ve birçok önemli transfer gerçekleştiren Yeni Boğaziçi, bayramda da antrenman yaptı.

Kurban Bayramının ikinci günü olan bugün Yeni Boğaziçi takımı Osman Ergün Mehmet Stadında teknik direktör Eralp Şerifoğlu yönetiminde sabah antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmana futbolcular eksiksiz katılırken, teknik heyet de futbolcuların hırsından memnun kaldı.

