Boğaziçi, bayramda da çalıştı

Birinci Ligde sezona iddialı hazırlanan ve birçok önemli transfer gerçekleştiren Yeni Boğaziçi, bayramda da antrenman yaptı.
Kurban Bayramının ikinci günü olan bugün Yeni Boğaziçi takımı Osman Ergün Mehmet Stadında teknik direktör Eralp Şerifoğlu yönetiminde sabah antrenmanı gerçekleştirdi. Antrenmana futbolcular eksiksiz katılırken, teknik heyet de futbolcuların hırsından memnun kaldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.