Düzkaya golleri yine Yağış’tan olacak

Düzkaya, teknik direktör Orçun Volkan yönetiminde hazırlıklarını Süper Lig hedefiyle sürdürürken, transferlerle de kadrosunu güçlendiriyor.

Birçok önemli transfer gerçekleştiren Düzkaya, Küçük Kaymaklı’dan Yağış Gençay’ı da kadrosuna kattı. Golcü futbolcu Yağış, Pazartesi günü kırmızı beyazlılarla ilk antrenmanına çıkacak. Yağış, geçtiğimiz sezonlarda da Düzkaya forması ile başarılı maçlar çıkarmıştı.

