banner875
banner815
Boğaz'da, Polemitya rüzgarı esti
Boğaz'da, Polemitya rüzgarı esti
50 0
Alsancak finalde
Alsancak finalde
13 0
 
Beynimiz hangi mevsimde nasıl çalışır?
Beynimiz hangi mevsimde nasıl çalışır?
15 0
Ford Pro, E-Transit Custom’ı tanıttı
Ford Pro, E-Transit Custom’ı tanıttı
14 0
Doğan’a iki Dum Dum kurşunu
Doğan’a iki Dum Dum kurşunu
49 0
“Güzelyurt’a yeniden düzen gelecek”
“Güzelyurt’a yeniden düzen gelecek”
13 0
“Kuşaktan Kuşağa NKL'liler Buluşması” 10 Ekim’de yapılıyor
“Kuşaktan Kuşağa NKL'liler Buluşması” 10 Ekim’de yapılıyor
36 0
banner878

Boğaz'da, Polemitya rüzgarı esti

banner476

banner825
Boğaz'da, Polemitya rüzgarı esti
Stad: Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı
Hakemler: Ferhat Tuna, İsmail Egeli,Cenk Aras Özfutulu
Yeni Boğaziçi: Remzi, Ali, Burçin, Çağrı(Ahmet), Barı, Mehmet Çağakan, Hasan(Zübeyir), Serhat(Hüseyin), Ramadan(Doğan), Yıldıray(Ahmet Kuşaf), Turgut.
Binatlı: Uğur, Sertaç, Yusuf, Çağdaş, Hüseyin(Nazım), Erdem, Hasan, Bahattin, Mehmet, Nevzat(Erçin), Abdurrahman.
Goller: 90+1 Hasan ve 90+4 Erçin (Binatlı)
Kırmız Kart: Umutcan(Binatlı)
 
Aksa 1. Ligin 2. Haftasında karşı karşıya gelen Yeni Boğaziçi ile Binatlı mücadelesinin galibi uzatma dakikalarında bulduğu gollerle konuk Binatlı oldu.
Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı’nda oynanan karşılaşmaya her iki takımda kontrollü başladı.
Dk. 20 Yeni Boğaziçi atağında Binatlı ceza sahası önünde topla buluşan Ramadan'ın şutunda top direkten döndü. Dönen topla buluşan Yıldıray'ın şutunda ise kaleci gole izin vermedi.
Dk. 26. Binatlı atağında Yeniboğaziçi ceza alanı içinde topla buluşan Abdurrahman vuruşunda kaleci Remzi ayaklarıyla topu çıkararak gole izin vermedi. İlk devre golsüz sona erdi.
Dk.59 Binatlı'nın sağ kanattan Çağdaş'la kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi. Kaleci Remzi son anda topu kornere çeldi.
Dk. 61 Hızlı gelişen Binatlı atağında Çağdaş'ın Yeniboğaziçi defansının arkasına attığı topla buluşan Abdurrahman çaprazdan şutunda top kale çizgisine paralel auta gitti.
Dk. 67 Yeniboğaziçi'nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Mehmet Çağakan'ın ortasında boş pozisyonda Turgut'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti
Dk.84 Binatlı atağında Yeniboğaziçi ceza yayı üzerinde topla buluşan Bahattin'in şutunda top yan direğe vurarak oyuna döndü.
Dk. 86 Binatlı'nın sağ kanattan gelişen atağında yine topla buluşan Bahattin'in şutunda bu kez de diğer yan direkten döndü.
Dk. 90 +1 Binatlı atağında Çağdaş ortasında Hasan kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0 – 1
90+4 Hızlı gelişen Binatlı atağında Yeniboğaziçi ceza sahası önünde son olarak topla buluşan Erçin sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve maçın sonucunu belirledi. 0 – 2
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.