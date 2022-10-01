Boğaz'da, Polemitya rüzgarı esti

Stad: Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı

Hakemler: Ferhat Tuna, İsmail Egeli,Cenk Aras Özfutulu

Yeni Boğaziçi: Remzi, Ali, Burçin, Çağrı(Ahmet), Barı, Mehmet Çağakan, Hasan(Zübeyir), Serhat(Hüseyin), Ramadan(Doğan), Yıldıray(Ahmet Kuşaf), Turgut.

Binatlı: Uğur, Sertaç, Yusuf, Çağdaş, Hüseyin(Nazım), Erdem, Hasan, Bahattin, Mehmet, Nevzat(Erçin), Abdurrahman.

Goller: 90+1 Hasan ve 90+4 Erçin (Binatlı)

Kırmız Kart: Umutcan(Binatlı)



Aksa 1. Ligin 2. Haftasında karşı karşıya gelen Yeni Boğaziçi ile Binatlı mücadelesinin galibi uzatma dakikalarında bulduğu gollerle konuk Binatlı oldu.

Yeni Boğaziçi Mehmet Ergün Stadı’nda oynanan karşılaşmaya her iki takımda kontrollü başladı.

Dk. 20 Yeni Boğaziçi atağında Binatlı ceza sahası önünde topla buluşan Ramadan'ın şutunda top direkten döndü. Dönen topla buluşan Yıldıray'ın şutunda ise kaleci gole izin vermedi.

Dk. 26. Binatlı atağında Yeniboğaziçi ceza alanı içinde topla buluşan Abdurrahman vuruşunda kaleci Remzi ayaklarıyla topu çıkararak gole izin vermedi. İlk devre golsüz sona erdi.

Dk.59 Binatlı'nın sağ kanattan Çağdaş'la kullandığı serbest vuruşta top doğrudan kaleye yöneldi. Kaleci Remzi son anda topu kornere çeldi.

Dk. 61 Hızlı gelişen Binatlı atağında Çağdaş'ın Yeniboğaziçi defansının arkasına attığı topla buluşan Abdurrahman çaprazdan şutunda top kale çizgisine paralel auta gitti.

Dk. 67 Yeniboğaziçi'nin kazandığı serbest vuruşu kullanan Mehmet Çağakan'ın ortasında boş pozisyonda Turgut'un kafa vuruşunda top yandan auta gitti

Dk.84 Binatlı atağında Yeniboğaziçi ceza yayı üzerinde topla buluşan Bahattin'in şutunda top yan direğe vurarak oyuna döndü.

Dk. 86 Binatlı'nın sağ kanattan gelişen atağında yine topla buluşan Bahattin'in şutunda bu kez de diğer yan direkten döndü.

Dk. 90 +1 Binatlı atağında Çağdaş ortasında Hasan kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0 – 1

90+4 Hızlı gelişen Binatlı atağında Yeniboğaziçi ceza sahası önünde son olarak topla buluşan Erçin sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu ve maçın sonucunu belirledi. 0 – 2

