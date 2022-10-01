Dört çeker GG

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Özal Çağlayan, Serdar Gürpınar
ChinaBazaar Gençlik Gücü: Kemal Bağbal, Tayfun, Abbas, Turgut Kaan, Rıfat,Behiç, Erin, Orhan, Ümitcan, Hasan Akkuyu, Mashumba
Merit Alsancak Yeşilova: Kemal Molla, Memduh, Mejdi, Mustafa Vardi, Arda, Yasin, Ömer Gül, Kossi, Vakkas, Aksel,Billy
Goller: 38,64 ve 84.Dk(P) Mashumba, 47.Dk Turgut Kaan (GG)
Süper Ligin 2. haftasında ChinaBazaar Gençlik Gücü ile Merit Alsancak Yeşilova
Serhan Şimşek’in yönettiği maçta Atatürk Stadı’nda karşılaştılar.
14.Dk: Yeşilova atağında Aksel’in ceza alanına ortaladığı topa Billy Mehmet vurdu. Kaleci Kemal’in kıpırdayamadığı pozisyonda top önce sağ direğin içerisine ardından da sol direğin içine çarptı ve savunma topu uzaklaştırdı.
23.Dk: Yeşilova atağında Billy soldan topu ceza alanına ortaladı. Kossi kafa vuruşunu yaptı ancak kaleye yönelen topu savunma kafayla dışarıya gönderdi.
30.Dk: GG atağında Behiç yaklaşık 30 metreden kaleye şutunu attı ancak kaleci Kemal topu kornere çeldi.
38.Dk: GG atağında Hasan’ın ceza alanına kestiği topa Orhan vuramadı. Ceza alanı içerisinde oluşan karambolde topu alan Mashumba dönerek sert vuruşunda topu filelere gönderdi. GG1-0 Yeşilova
47.Dk: GG’de sol kanatta kazanılan frikiği Ümitcan ceza alanına ortaladı ve Turgut Kaan bomboş pozisyonda kafa vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. GG2-0 Yeşilova
64.Dk : GG atağında Hasan sağdan topu ceza alanına ortaladı ve topla buluşan Mashumba vuruşunda topu filelere gönderdi. GG 3-0 Yeşilova
70.Dk: GG atağında Mashumba sağdan ceza alanına yöneldi ve pasını boştaki Ümitcan’a aktardı. Ümitcan’ın vuruşunda top direkten geri geldi. 84.Dk: GG atağında Hasan topla rakip ceza alanına girdi ve kaleci Kemal’in müdahalesiyle yerde kalınca hakem Serkan Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunu kullanan Mashumba topu filelere gönderdi. GG 4-0 Yeşilova
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