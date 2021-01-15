Mavigözlü sevenlerini üzüyor

Kıbrıslı bestekar sanatçı Ekrem Mavigözlü Kas enzimlerinde düşüklük ve iltihaplanma şikayetleri nedeni ile Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastahanesinde tedavi altına alındı. Sanatçının rahatsızlığı yaklaşık üç ay önce başlamış ve ilaç tedavisine başlanılmıştı ancak tam bir netice alınamadığı için ek olarak serum desteğine başvuruldu.

SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Sanatçı kişiliğinin yanı sıra dürüstlüğü ve espirili kişiliği ile sevilen sanatçıya sosyal medya üzerinden ve özel olarak geçmiş olsun dilekleri yağdı.

ÇOK ZOR BİR YIL GEÇTİ

Hem dünya hemde kendisi için çok zor bir yıl geçtiğini belirten sanatçı 2020 yılında bir çok sevdiğini kaybettiğini belirtti son olarak aralık ayında babaannesi vefat eden sanatçı 2021'in ve bundan sonraki yılların tüm dünyaya sağlık huzur ve mutluluk getirmesini dileyerek tüm sevenlerine teşekkürlerini iletti.