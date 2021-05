Birinci’den, Anorthosis sahasını futbola kazandırma projesi

Tekin Birinci, Maraş başkanı Hasan Oy ile tanıştıktan sonra aklına gelen fikri uygulamaya koyabilmek için harekete geçti. Tekin Birinci, Kapalı Maraş’ta bulunan, Anorthosis’in eski sahası G.S.E Stadını futbolun hizmetine sunma projesi için Anorthosis kulübünden yetkililerle de görüştüğünü açıkladı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun 5 Haziran’da gerçekleştirilecek genel kurulunda başkan adayı olan Tekin Birinci, Mağusa kulüplerini ziyaretinde Maraş başkanı Hasan Oy ile tanıştıktan sonra aklına gelen fikri uygulamaya koyabilmek için harekete geçti.

Kapalı Maraş’ta bulunan, Anorthosis’in eski sahasıG.S.E Stadını futbolun hizmetine sunma projesi için Anorthosis kulübünden yetkililerle de görüştüğünü açıklayan Tekin Birinci’nin açıklamaları şöyle:

“Geçen hafta Mağusa kulüplerini ziyarete gittik. Maalesef MTG ile görüşemesek de (telefoniyen daha önce Koral başkanla görüşme fırsatım olmuştu.) diğer 3 kulübümüz Çanakkale, Dumlupınar ve Maraş başkanlarıyla görüştüm.

Yalan yok her 3 başkanımızla ilkkez görüştüm. Belki de bu süreçte en büyük eksiğimiz budur. Adaylığımız maalesef henüz 10 gün önce resmiyet kazandığından önceden dostluğum olan bir – iki başkan abim ve arkadaşım dışında ziyaretlere çok geç başladık. Hala daha belki de 10 kadar başkanla görüşemedik bile. Biz zaten başlayana kadar birçoğu sözünü bile vermiş hatta bunu basın açıklamalarıyla süslemişlerdi bile. Herkesin görüşüne saygımız var sonuçta bu bir seçim olsa da hepimiz ayni gemideyiz.

Önce Çanakkale başkanı İbrahim Şeker, daha sonra Dumlupınar başkanı Mehmet Evram’ın davetiyle kulüp binasına geldik. Orada birkaç yönetici ve başkanı beklerken full kadro genç eğitimli bir arkadaş grubundan oluşan yöneticileri karşımda gördüm. Açıkçası bu beni biraz şaşırttı. Hatta ilk başta içimden futbolcular da geldi diye düşündüm. Sonra konuştuk biz projelerimizi anlattık. Onlar sorular sordular.

Şimdi bu şansı yakalarmıyız yoksa bizim fikirlerimizi seçilecek yönetim ve başkan hayata geçirirler mi bilmem. Ama bu 10 günlük süreçte en mutlu dakikalar onlardı diyebilirim. Neyse bu uzun girişten sonra bu yazının ana konusunagelelim.Dumlupınar yönetimiyle yemek yediğimiz sırada bize servis yapan babacan bir adam vardı. Hayatta da tanımam ilk defa gördüm. Masadan bir arkadaş gelip gittiği anlardan birinde aha bu da Hasan abi, Maraş başkanı dedi. Benim jeton o saat düştü. Hasan abinin ismini, bir de meyhane çalıştırdığını bilirim. Ama o an orada başka bir kulüp başkanının bize yemek servisi yapan kişi olduğunu ne bileyim. Hem ilk önce tanımadığım için utandım hem de bozuntuya vermedim. Abi gel bizimle lütfen otur. Hem yiyelim hem konuşalım dedim. Birazdan geliyorum dedi.Yanımda hemen bir yer açtık. Hasan Oy başkan bizi kırmadı ve oturdu.Biz Dumlupınar ile projeleri konuştuktan sonra Hasan başkana döndüm.

Kendisi önce dobra olarak söze girdi. Sana başarılar dilerken oyumuzun karşı tarafın olduğunu söylemek isterim dedi. Ben de sürpriz bir durum yok dedim. Konuşma sıcakkanlı bir sohbetle devam etti. Tabi benim Maraş kulübü ile ilgili pek bir bilgim yoktur. Sadece bundan birkaç sene önce Esentepe ile kritik bir çıkma maçı vardı. Ben de hasbelkader Hasan Birinci amcamla o maça gitmiştim. Onun dışında hiçbir maçına bile gittiğimi hatırlamam.

Benim kafam oldum olası biraz değişik çalışır ve bulmacanın parçalarını kafamda çok hızlı yerleştiririm, bu yüzden fikirlerim ya imkansız ya ütopik görünür.Ama olmayacak işleri kendi çapımda ya başarırım ya da en azından başaramayacak bile olsam denerim. (Örnek: federasyon başkanlığı seçimi) Hemen o anda kafamda şimşekle çaktı. Hasan Oy başkana hala daha sahanız o telli küçük saha mı dedim? Evet dedi orda oynuyoruz. Ve bir anda olur mu olmaz mı bilmem ama bana göre olmaması için bir sebep yok.

Mağusa'da büyük güzel tribünlü bir stadın olmasını istermiydin dedim? Kim istemez ama nasıl olacak o iş dedi? Ve bombayı patlattım benim başkan olmam veya senin bana oy vermen önemli değil dedim.Şimdi şu an aklıma bir fikir geldi.Bunu projeleştirelim.Kimsenin duygularını ve anılarını incitmeden amacı futbol, barış ve spor olan bir proje yapalım.Bu projeyi mümkünse iki taraflı yapalım ve Dr Fazıl Küçük Stadı yanında ama telin diğer tarafında KapalıMaraş’ta bulunan tarihi G.S.E Stadını canlandıralım.Tamir ettirip çimlendirelim. Bu projeyi de dediğim gibi Anorthosis ile ortak yapalım. Saha zaten bildiğim kadarıyla okulundur.Ama Anorthosisle özdeşleşmiştir. Maraş bakımını kullanımını yapsın, kalıcı bir çözüme kadar bu böyle sürsün ama Anorthosis'in de hakları baki kalsın.

Restorasyonu aslına uygun olsun. (gerekirse meşhur Kartal heykeli yerine dikilsin.) Zamanında toprak olan zemin çimlendirilsin.Az bir masrafla koskoca bir tesisi ve stadı ülke gençliğine kazandıralım.

Kitapçığımızı bastık.Ana projelerimizi de içine yazdık.Ama bu fikir kafamda geçtiğimiz hafta tamamen spontane oluştu. Ben kendi payıma tek taraflı yapma ihtimalimiz de olsa işbirliğinden yanayım.Belki biraz olsun aradaki buzlar yumuşar.Hatta belki de açılış maçını o eski gazete küpüründe olduğu gibi tam 70 sene sonra Anorthosis ile MTG oynar.

Bu düşüncelerle karşı taraftan isimlerini şu anda vermenin doğru olmadığı camianın en büyük isimlerinden 2 tanesiyle görüştüm.Onlar da o tarafta bu projenin kendi akıllarına yattığınıve bunun için nabız yoklayacaklarını bana söylediler. Bunlar hep benim hayallerimdir.Ütopik ama gerçek olabilecek hayallerimdir.