Atmosfer öğrencileri, Çetinkaya’da futbol eğitimi alacak

Atmosfer Eğitim Merkezi ile Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi arasında işbirliği anlaşması imzalanırken, öğrenciler Çetinkaya tesislerinde futbol eğitimi alacaklar

Atmosfer Eğitim Merkezi ile Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi arasında işbirliği anlaşması imzalanırken, Atmosfer Eğitim Merkezi öğrencileri, Çetinkaya tesislerinde futbol eğitimi alacaklar.

Atmosfer Eğitim Merkezinden konu ile ilgili olarak yapılan açıklama şöyle:

“Atmosfer Eğitim Merkezi olarak yine bir ilke imza atarak bu yıl yaz okuluna profesyonel futbol kurslarını da ekledik.

Çetinkaya T.S.K. altyapısı ile anlaşarak Metehan Tesislerinde çim sahada Atmosfer Survivor Summer School kapsamında futbol kurslarına başlayacağız. Günümüz futbolunda artık futbol oynama yaşı kreş ve anaokul çağına kadar düşmüştür. Ailelerimiz bazen yoğun çalışmalarından ve iş hayatlarından dolayı çocuklarının yeteneklerinin farkına varamıyorlar. Bu tip aktiviteler çocuklarımızın yeteneklerinin erken zamanda fark edilmesini ve ileride daha büyük başarılara imza atmalarını sağlıyor. Bu organizasyonda emeği geçen, adamızda futbolun gelişmesine ve altyapılara değer veren Çetinkaya T.S.K başkanı Ceran Tunalı’ya, yönetime, alt yapı koordinatörü Salih Işık hocamıza ve futbol antrenmanlarını yapacak olan Tağmaç Behiç Baysaloğlu hocamıza şimdiden çok teşekkür ederiz. “

