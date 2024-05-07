Aksa Liglerinde gelecek sezonun cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Red7Oil U14 Ligi ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

3 Maç: Yasin Doğan (Çetinkaya), Evren Ercan (Doğan Türk Birliği), Uğur İsmetoğulları (Gönyeli), Emirhan Bolat (M. Hacıali Yılmazköy), Ramazan Özdoğan (Küçük Kaymaklı)

2 Maç: Ahmet Elham Düzdaban (Karşıyaka)

1 Maç: Ege Kula (Lefke), İlyas Yılmaz (Gönyeli), Mehmet Can İşlek (Hamitköy), Yunus Emre Bozoğlan (Girne Halk Evi)

3 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

3 Maç: Emrah Doğan (Cihangir), Kaan Tanışık (Doğan Türk Birliği)

1 Maç: Fatih Ahmet Kaptan (Türk Ocağı Limasol), Fırat Ömür (Lefke)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Abdulaziz Köse(Pera L. Gençler Birliği), Abdulrahim Edis (Cihangir), Ahmet Sovukoluk( M. Hacıali Yılmazköy), Alıreza Moradgholıeı(Dem s Cons. Çanakkale), Alihan Ak(Tremeşeli H. Dumlupınar),

Arda Doğan (Ozanköy), Berkay Ali Paşaoğlu(Lapta), Cemal Yaşınses(Alsancak Yeşilova), Cengiz Dilik (Yalova), Cuma Ali Güngör (M. Hacıali Yılmazköy), Ediz Akçaylı(Ozanköy), Ege Barış Arslan (Ünimar Maraş), Ertu Gazi(Ozanköy), Fuat Kurt( M. Hacıali Yılmazköy), Gökdeniz Onat(Dem s Cons. Çanakkale), Hakan Karacaoğlu(Cihangir), Kaan Savaşkan(Lefke), Kenan Özerinç (Mağusa Türk Gücü), Mehmet Bahattin Zaim (Binatlı), Mehmet Mert Acı(Geçitkale), Nehir Cantaş(Mağusa Türk Gücü) Onur Özbay (Hamitköy), Sarp Otcuoğlu(Türk Ocağı), Sena Develioğlu(Karşıyaka), Serkan Salık(Karşıyaka), Toykan Hacet(Karşıyaka)

