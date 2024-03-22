Birinci Lige ikinci biletin sahibi belli oluyor

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Ligden Aksa 1. Lig’e doğrudan yükselecek 2. takım bugün Kırmızı Grup’ta oynanacak olan maçlarla belli olacak. Grup’ta lider olan Northernland Dipkarpaz, konuk olacağı düşme tehlikesi yaşayan İncirli karşısında sahadan galibiyetle ayrılması halinde 1. Lig’in yeni ekibi olacak. Dipkarpaz’ın puan kaybı takipçisi Kaplıca Karadeniz 61 takımının ise Erenköy deplasmanından galibiyetle dönmesi durumunda ise Kaplıca takımı 1. Lige yükselecek.

Digiturk Kıbrıs BTM 1. Ligde 18. hafta maçlarının programı ve maçları yönetecek hakemler şöyle:



KIRMIZI GRUP

23 Mart Cumartesi

Tuzlaspor – Pile, Eray Vudalı Stadı, Saat 10:45, Berk Bağrıkara

Türkmenköy – Mehmetçik, Mehmetali Toker Stadı, Saat 14:00, Halil Atlar

Dörtyol – Akova, Gaziköy Şenol Stadı, Saat 14:00, Ferhat Tuna

Yenierenköy – Kaplıca Karadeniz 61, 8 Ağustos Stadı, Saat 14:00, Serdar Gürpınar

İncirli – Dipkarpaz, Hüseyin Altıncıoğlu Stadı, Saat 14:00, Emre Öztaşlı



BEYAZ GRUP

24 Mart Pazar Saat 10:45

Ortaköy – Düzova, İrsen Küçük Stadı, Mehmet Volkan Çelik

Kozanköy –Mevlevi, Rauf Raif Denktaş Stadı, Yusuf Atlar

Dikmen Gücü – Bostancı Bağcıl, Dr Fazıl Küçük Stadı, Fatih Bardakçıoğlu

Demirhan – Vadili, Sadık Cemil Stadı, Serkan Özdenkci

Karaoğlanoğlu – Denizli, Orhan Dural Stadı, Emre Öztaşlı



